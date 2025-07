Povzročil je Pogačarjev padec, se opravičil, zdaj pa mu grozijo

Dirka po Franciji slovi kot najbolj naporno tekmovanje v svetu profesionalnega kolesarstva. Vrhunski kolesarji, ki bodo končali vseh 21 etap, bodo na koncu za seboj pustili 3.338 kilometrov sprintov, kronometrov, napornih vzponov in seveda tudi padcev. Jasno je, da bodo tudi fizično najbolj pripravljeni kolesarji v treh napornih tednih storili vsaj eno napako. V sredo je bil na vrsti Norvežan Tobias Johannessen, ki je Tadeju Pogačarju v zadnjih kilometrih 11. etape nehote prekrižal pot in povzročil njegov boleč padec. Hitro se je opravičil, ni pa prehitel na žalost neizogibnega sovraštva s strani številnih 'navijačev'.

"Celotna skupina je šla na desno in sledil sem jim. Pogačar je bil na radiu in zapela sva se. Seveda se to zgodi, a jasno, da si tega nisem želel. Tega si ne želi nihče. Potem smo ga počakali in upam, da je z njim vse v redu. Govoril sem z njim po etapi, rekel sem mu, da mi je žal, ampak nič nisem mogel storiti. Rekel mi je, da naj me ne skrbi," je takoj po etapi za Eurosport dejal Tobias Johannessen.

Tadej Pogačar in Tobias Johannessen FOTO: Profimedia icon-expand

Pozneje se je na svojem profilu na družbenem omrežju X Pogačarju še enkrat opravičil: "Zelo mi je žal za vse, kar se je zgodilo Tadeju Pogačarju. Poskušal sem slediti drugim in zdaj se zavedam, da sem mu bil preblizu. Mislil sem, da bodo vsi zavili desno. Naredil sem napako in še enkrat bi se rad opravičil. Upam, da se po takem padcu počuti dobro. Seveda bi rad zavrtel čas nazaj in vse skupaj spremenil, ampak tega žal ne morem storiti. Počutim se grozno, ampak nikomur ne želim, da bi prejel grožnje, ki sem jih jaz (po padcu). Izjemno žal mi je, ampak zelo se bojim sovraštva, ki sem ga utrpel."

Zdravniška ekipa moštva Tadeja Pogačarja (UAE) je potrdila, da Slovenec ni utrpel hujših poškodb. Tudi trikratni zmagovalec dirke po Franciji Norvežanu ni ničesar zameril, kar je potrdil neposredno po etapi, še enkrat pa je to poudaril tudi na družbenih omrežjih. Pogačarjev moštveni kolega Tim Wellens je na Johannessenovo objavo odgovoril z video posnetkom, na katerem Pogačar miri nesrečnega Norvežana. "Živjo, prijatelj. Vse je dobro, ne skrbi. Upam, da ti ljudje ne bodo težili. Ljudje, nehajte mu težiti. Vse je dobro, to se zgodi na dirkah. Borimo se še naprej," je dejal Pogačar. Na koncu video posnetka pa se je Pogačarjev moštveni kolega Jhonatan Narvaez pošalil in dodal: "Drži črto!"

