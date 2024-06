Herlingsu prva vožnja v Latviji, Gajser vodilni v SP

Tim Gajser je v soboto dobil že kvalifikacijsko dirko, s katero se je takrat le na točko zaostanka v skupnem seštevku SP približal vodilnemu Špancu Jorgeju Pradu (GasGas). Sedemindvajsetletni Slovenec je takoj po startu zahtevne uvodne današnje dirke na razmočenem terenu sicer zdrsnil na četrto mesto, iz prvih nekaj zavojev pa je kot vodilni zapeljal Jeffrey Herlings.

Ta do konca vodstva ni več izpustil iz rok, Gajser pa je hitro po startu prišel na drugo mesto in se mirno na specifični in zahtevni peščeni podlagi v Kegumsu vse do konca tudi vozil na njem. Prado se v zahtevnejših pogojih ponovno ni znašel in je po padcu prvo dirko sklenil šele na sedmem mestu.

Drugi Slovenec Jan Pancar (KTM), ki je bil v kvalifikacijah 21., je večino vožnje vozil okoli dvajseterice, po nekaj odstopih je na koncu končal med dobitniki točk na 18. mestu.