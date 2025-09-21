Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

'Selektor mi je malo zbil moralo, ko mi je dejal, da naj se ne pustim ujeti'

Ljubljana, 21. 09. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.J. , M.F.
Komentarji
6

Tadej Pogačar je ostal za slabi dve sekundi prekratek v boju za bronasto kolajno v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kigaliju. Slovenski kolesarski as je spregovoril o trenutku, ko ga je svetovni prvak Remco Evenepoel na trasi ujel, pogledoval pa je tudi že proti cestni dirki naslednjo nedeljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tadej Pogačar je 40,6 km dolgo in razgibano traso sklenil 2:37 minute za Evenepoelom, ki je slavil tretjič zapovrstjo v tej disciplini. Drugi je bil Avstralec Jay Vine (+1:14), tretji pa še en Belgijec Ilan Van Wilder (+2:36). Na svoj 27. rojstni dan tokrat ni bil kos Remcu Evenepoelu

Preberi še Urška Žigart do svojega najboljšega rezultata doslej na SP

Belgijec ga je ujel na tlakovanem odseku dober kilometer pred ciljem. "Po prihodu v cilj sem videl, da sem sekundo za tretjim mestom, ampak če me Remco ujame, je malo brez veze. Res mu vsa čast, odvozil je vrhunsko. Lahko bi bilo bolje, ampak bo naslednjo nedeljo veliko bolje," je pogled naprej usmeril zdaj 27-letni kolesarski as.

Tadej Pogačar ni imel svojega dne
Tadej Pogačar ni imel svojega dne FOTO: AP

Vseeno se je pomudil še pri zaključku današnje preizkušnje: "Selektor mi je malo zbil moralo, ko mi je pred zadnjim klancem dejal, da naj se ne pustim ujeti. Ampak že takrat sem šel do konca in ko me je ujel, sem si rekel zgolj 'vau'. Pridobiti dve minuti in pol takole je res fenomenalno. Zato kapo dol Remcu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V izjavah za mednarodne medije je prav tako opisal trenutek, ko ga je Evenepoel ujel: "Težko je prežvečiti, ko te tekmec prehiti, a on je Remco in v tej disciplini je res izjemen. Upam, da se je 100-odstotno osredotočil na ta dan in da bo na cestno dirko pripravljen 99-odstotno." Spregovoril je tudi o času pred nastopom v Kanadi, ko je zbolel. "Za pripravo na kronometer bi moral res izpustiti preizkušnji v Kanadi, ampak takrat sem se osredotočil na okrevanje po bolezni. Moral sem izpustiti nekaj treninga na kolesu za vožnjo na čas, a nisem želel obupati nad kronometrom," je razlagal 27-letni Pogačar.

Preberi še Evenepoel o 'ujetem' Pogačarju: Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit

"Za cestno kolo ni težave, da se lahko dobro peljem. Vedel sem, da moram biti v Kanadi, če želim biti 100-odstoten do cestne dirke na SP. Zato je bila Kanada vseeno dobra odločitev," je nastop v Kanadi pred prihodom v Ruando pogojeval slovenski as. Dodal je, da bo danes obžaloval četrto mesto in majhno razliko do brona, a že dan kasneje bo pogled usmeril naprej. "Lahko sem ponosen na to, kako sem trpel kljub ne najboljšemu dnevu. Zdaj še bolj komaj čakam na cestno dirko naslednjo nedeljo," je dodal v izjavi za zbrane mednarodne medije v Kigaliju, kjer zelo uživa.

"Zadnjih nekaj dni je res lepo na treningu tu naokoli in resnično se veselim cestne dirke. Pred tem me čakata še dva zahtevna treninga," je za konec dodal Pogačar, ki bo prihodnjo nedeljo branil naslov svetovnega prvaka.

kolesarstvo pogačar sp kronometer
Naslednji članek

Evenepoel o 'ujetem' Pogačarju: Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rajab v spomin
21. 09. 2025 20.46
-2
lubi Jezus in Marija...pač ni to kar se pisari o tem pogiju...brez pomočnikov je nula...povprečen..v Kanadi prišel v cilj 29. ...nič zmagal...Seveda ne , ker ni šlep službe
ODGOVORI
1 3
mahar123
21. 09. 2025 20.48
+1
pojma nimaš
ODGOVORI
1 0
Mirko Igor
21. 09. 2025 20.37
-4
Tadej odmor. Pregorelost je težka stvar...... rabiš regeneracijo, dosegel si vse in še več.
ODGOVORI
0 4
Oliguma
21. 09. 2025 20.49
+1
Pa kakšna pregorelost..ne mora se on z remcom primerjati..ko trenira po večini samo kronometer..in tudi nima štel kronometrista..z njegovim palčkastim nogicami.
ODGOVORI
1 0
Tho mp son
21. 09. 2025 20.51
"Vse in še več" ??? Na vseh treh GRAND letos ? Kako saj so Vuelto "dobili" arafati !
ODGOVORI
0 0
Tho mp son
21. 09. 2025 20.31
+2
Aja selektor je kriv , a ne ?
ODGOVORI
4 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256