'Selektor mi je malo zbil moralo, ko mi je dejal, da naj se ne pustim ujeti'

Tadej Pogačar je ostal za slabi dve sekundi prekratek v boju za bronasto kolajno v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kigaliju. Slovenski kolesarski as je spregovoril o trenutku, ko ga je svetovni prvak Remco Evenepoel na trasi ujel, pogledoval pa je tudi že proti cestni dirki naslednjo nedeljo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tadej Pogačar je 40,6 km dolgo in razgibano traso sklenil 2:37 minute za Evenepoelom, ki je slavil tretjič zapovrstjo v tej disciplini. Drugi je bil Avstralec Jay Vine (+1:14), tretji pa še en Belgijec Ilan Van Wilder (+2:36). Na svoj 27. rojstni dan tokrat ni bil kos Remcu Evenepoelu.

Belgijec ga je ujel na tlakovanem odseku dober kilometer pred ciljem. "Po prihodu v cilj sem videl, da sem sekundo za tretjim mestom, ampak če me Remco ujame, je malo brez veze. Res mu vsa čast, odvozil je vrhunsko. Lahko bi bilo bolje, ampak bo naslednjo nedeljo veliko bolje," je pogled naprej usmeril zdaj 27-letni kolesarski as.

Tadej Pogačar ni imel svojega dne FOTO: AP icon-expand

Vseeno se je pomudil še pri zaključku današnje preizkušnje: "Selektor mi je malo zbil moralo, ko mi je pred zadnjim klancem dejal, da naj se ne pustim ujeti. Ampak že takrat sem šel do konca in ko me je ujel, sem si rekel zgolj 'vau'. Pridobiti dve minuti in pol takole je res fenomenalno. Zato kapo dol Remcu."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V izjavah za mednarodne medije je prav tako opisal trenutek, ko ga je Evenepoel ujel: "Težko je prežvečiti, ko te tekmec prehiti, a on je Remco in v tej disciplini je res izjemen. Upam, da se je 100-odstotno osredotočil na ta dan in da bo na cestno dirko pripravljen 99-odstotno." Spregovoril je tudi o času pred nastopom v Kanadi, ko je zbolel. "Za pripravo na kronometer bi moral res izpustiti preizkušnji v Kanadi, ampak takrat sem se osredotočil na okrevanje po bolezni. Moral sem izpustiti nekaj treninga na kolesu za vožnjo na čas, a nisem želel obupati nad kronometrom," je razlagal 27-letni Pogačar.