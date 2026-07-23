Prah se še ni polegel: 'Kontrole bi morale biti za vse enake'

Spomnimo, v nedeljo okoli 2. ure ponoči je protidopinška ekipa prebudila Jonasa Vingegaarda, ki je moral le nekaj ur pred začetkom ene najtežjih etap na letošnjem Touru opraviti testiranje. Danec je nato približno 20 km pred zaključkom 15. etape nesrečno padel in si zlomil ključnico, zaradi česar je bilo njegovih sanj o tretji zmagi na Touru konec. Čeprav je ostal brez glavnega konkurenta za skupno zmago, Tadej Pogačar po etapi ni skrival obžalovanja, pri čemer se je vprašal, ali ni k padcu nemara botrovala tudi nerazumna ura testiranja.

Richard Plugge se sprašuje, zakaj niso bili vsi testirani v enakih pogojih. FOTO: Profimedia

Tretma bi moral biti enak za vse

Isto se sprašujejo tudi pri Visma Lease a Bike. "Mednarodno agencijo za testiranje (ITA) smo vprašali za pojasnilo, zakaj je bil zgolj en kolesar testiran ob dveh zjutraj, nato pa bojda še en ob petih (Pogačar, op. a.), in zakaj niso bili testirani preostali kolesarji iz najboljše deseterice?" je ob torkovem kronometru pojasnil šef ekipe Richard Plugge. "Če želimo ohraniti integriteto našega športa, bi morali imeti vsi kandidati za stopničke enak tretma," je nadaljeval Plugge, ki sicer ne nasprotuje nočnim testiranjem, vendar: "Namen protidopinških testiranj je, da so vsi obravnavani enako. Če ITA verjame, da so nočna testiranja najboljši način delovanja, naj bo tako, ampak naj potem to velja za vse."