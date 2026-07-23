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Kolesarstvo

Prah se še ni polegel: 'Kontrole bi morale biti za vse enake'

Pariz , 23. 07. 2026 08.38 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Jonas Vingegaard

Na dirki po Franciji sta nemalo prahu dvignila nedeljski padec in odstop Jonasa Vingegaarda, ki je bil, kot so poudarjali nekateri, tudi posledica nerazumnega protidopinškega testiranja ob 2. uri ponoči. V ekipi Visma Lease a Bike se kar ne morejo sprijazniti z nesrečnim razpletom in poudarjajo, da bi za vse morali veljati enaki vatli.

Spomnimo, v nedeljo okoli 2. ure ponoči je protidopinška ekipa prebudila Jonasa Vingegaarda, ki je moral le nekaj ur pred začetkom ene najtežjih etap na letošnjem Touru opraviti testiranje.

Danec je nato približno 20 km pred zaključkom 15. etape nesrečno padel in si zlomil ključnico, zaradi česar je bilo njegovih sanj o tretji zmagi na Touru konec. Čeprav je ostal brez glavnega konkurenta za skupno zmago, Tadej Pogačar po etapi ni skrival obžalovanja, pri čemer se je vprašal, ali ni k padcu nemara botrovala tudi nerazumna ura testiranja.

Richard Plugge se sprašuje, zakaj niso bili vsi testirani v enakih pogojih.
Richard Plugge se sprašuje, zakaj niso bili vsi testirani v enakih pogojih.
FOTO: Profimedia

Tretma bi moral biti enak za vse

Isto se sprašujejo tudi pri Visma Lease a Bike. "Mednarodno agencijo za testiranje (ITA) smo vprašali za pojasnilo, zakaj je bil zgolj en kolesar testiran ob dveh zjutraj, nato pa bojda še en ob petih (Pogačar, op. a.), in zakaj niso bili testirani preostali kolesarji iz najboljše deseterice?" je ob torkovem kronometru pojasnil šef ekipe Richard Plugge.

"Če želimo ohraniti integriteto našega športa, bi morali imeti vsi kandidati za stopničke enak tretma," je nadaljeval Plugge, ki sicer ne nasprotuje nočnim testiranjem, vendar: "Namen protidopinških testiranj je, da so vsi obravnavani enako. Če ITA verjame, da so nočna testiranja najboljši način delovanja, naj bo tako, ampak naj potem to velja za vse."

Preberi še Pogačar na klanec, kjer je prvič stal na stopničkah

Kot je še pojasnil Plugge, v nizozemskem moštvu upajo, da bodo odgovore dobili še pred zadnjim dnem dirke na Elizejskih poljanah, ko bo po vsej verjetnosti Tadej Pogačar slavil še svojo peto skupno zmago in tako izenačil rekord.

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Pogačar na klanec, kjer je prvič stal na stopničkah

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KOMENTARJI1

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rok1211
23. 07. 2026 10.23
Imajo prav, predvsem pa najavljene, ampak jih razumem, želijo presenetiti ekipe, ki dajejo lepe miljone v farmacijo, da ne bo pomote.
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