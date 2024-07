Pred kolesarji dve ravninski trasi pred spopadom v Pirenejih

Drugouvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) namreč po tretjem mestu v sredini etapi zdaj zaostaja 1:06 minute. Vingegaard je v primerjavi s Pogačarjem nadoknadil eno sekundo in zdaj zaostaja 1:14 minute. Na četrtem mestu je še drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki pa si je doslej nabral 2:15 minute zaostanka.

Danes in v petek se razmerja moči med najboljšimi po vsej verjetnosti ne bodo spremenila, saj karavano čakata dve pretežno ravninski trasi. Najprej etapa do Villeneuve-sur-Lota z 2200 višinskimi metri, ki se bo začela ob 12.35 in končala okoli 17.15, ter nato še ena tranzicijska od Agena do Pauja (165,3 km) z 2000 višinskimi metri.

Zahteven bo predvsem pirenejski konec tedna, ko bodo morali kolesarji skupaj premagati kar 9000 višinskih metrov. V soboto jih čaka ciljni vzpon na Pla d'Adet (10,6 km/7,9 %) ter nato še v nedeljo do Plateau de Beilla (15,8 km/7,9 %).

Na 111. dirki po Franciji nastopajo še trije Slovenci, a ne dirkajo na skupni seštevek. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) je 75., Luka Mezgec (Jayco AlUla) 119. in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) 130.