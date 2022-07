Zaključno dejanje Toura: sprinterska etapa na Elizejskih poljanah

Najhitrejša izdaja dirke po Franciji v zgodovini (v povprečju 42 km/h) je postregla z ogromnimi razlikami med najboljšo deseterico in okronala novega zmagovalca. Petindvajsetletni Vingegaard je pot do prve zmage tako zase kot za ekipo Jumbo-Visma tlakoval v domovini, kjer so bile na sporedu tri etape, nato pa je največjo razliko ustvaril v najzahtevnejših etapah v Alpah in Pirenejih.