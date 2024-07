'Plezalni' dan na Touru, na vrsti (prva) peklenska alpska trasa

Kolesarje na 111. dirki po Franciji čaka zelo zahtevna 19. etapa v južnem delu francoskih Alp. Na trasi od Embruna do Isole 2000 (144,6 km) bodo morali premagati tri zahtevne prelaze, skupaj pa kar 4500 višinskih metrov. V majici vodilnega bo dan začel Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima tri etape pred koncem 3:11 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:09 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali so že 13 minut in več zadaj.