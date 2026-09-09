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Kolesarstvo

Bo mlademu asu uspelo? Omrzel pred novim velikim izzivom v Španiji

Madrid, 09. 09. 2026 19.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jakob Omrzel

Mladega slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela v zaključku dirke po Španiji čaka nov zrelostni izpit, potem ko si je predvsem v drugem tednu privozil možnost za zmago v razvrstitvi mladih kolesarjev in visoko skupno uvrstitev. V ekipi priznavajo, da so pričakovanja do mladeniča narasla, sam pa želi pred odločilnimi etapami ostati trdno na tleh.

"Dejstvo je, da nikoli še nisem bil v tretjem tednu dirke, tako da je vse skupaj še neznanka. Noge so zdaj že nekoliko utrujene, ampak vsi na dirki smo v približno istem stanju," je dejal član Bahrain-Victoriousa.

V preteklih dneh je priznal, da resno razmišlja o beli majici, a po današnji 17. etapi s ciljem v Sevilli ni želel razkriti, kje točno bi jo lahko napadel. Za trenutno vodilnim v razvrstitvi mladih kolesarjev Oscarjem Onleyjem iz ekipe Netcompany Ineos zaostaja 30 sekund.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Najprej ga v četrtek čaka posamična vožnja na čas v okolici Jereza, nato dve gorski etapi, ki bi že lahko nakazali končni vrstni red. "Kronometer je relativno dolg, ampak položen. Ekipa zaupa vame, to zaupanje pa bom poskušal upravičiti," je odgovoril glede pričakovanj za četrtkov kronometer.

Prejšnji četrtek je z zmago v 12. etapi na Calar Alto postal osmi Slovenec z etapno zmago na eni izmed tritedenskih dirk, ob tem tudi najmlajši etapni zmagovalec na Vuelti. O tem, kako pristopiti do dveh preostalih gorskih etap, se bo odločal sproti. "Odvisno bo od trenutka, od priložnosti. Bomo videli tudi, kakšno bo počutje," je povedal.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Nov zvezdnik slovenskega kolesarstva je predvsem vesel priložnosti, ki jo je dobil z nastopom na tritedenski dirki, kot najpomembnejše se mu zdijo vse priložnosti za učenje. "Teh je bilo tu veliko. Veliko je bilo trenutkov, ko sem pri kasnejšem podoživljanju dogajanja na etapah doživel neko razsvetljenje, bodisi na avtobusu bodisi pri večerji."

V ekipi Bahrain-Victorious so navdušeni nad zrelostjo Omrzela. "Na dirko po Španiji smo ga pripeljali z namenom nabiranja izkušenj, a zadeve so se hitro spremenile," je pojasnil športni direktor ekipe Franco Pellizotti. "Sprva smo za kapetana postavili Santiaga Buitraga, ki pa je imel nekaj zdravstvenih težav. V ospredje pa se je nato prebil Jakob. Vsi pravijo, da je v smislu zrelosti daleč pred svojimi leti," je dejal nekoč uspešen italijanski kolesar.

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Kot je pojasnil, na Slovenca niso pritiskali v prvih dveh tednih dirke: "Zdaj pa smo se glede na razvrstitev in njegove predstave vendarle odločili, da na njegova ramena položimo malce več bremena." Po Pellizottijevih napovedih bosta odločali predvsem zadnji gorski etapi. "Petkova bo dirka v dirki, saj se bo gotovo zgodil pobeg. V soboto pa nas čaka zelo zahtevna preizkušnja. Moramo videti, kje bo Jakob po vožnji na čas, ampak v ekipi smo zelo samozavestni," je še glede konca dirke zaključil Pellizotti.

Jakob Omrzel kolesarstvo Vuelta Bahrain-Victorious dirka po Španiji

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