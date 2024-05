Pred Pogačarjem in druščino kraljevska etapa na Giru

Po spustu in rahlem vzpenjanju do kraja Isolaccia sledi 15 km dolg klanec do prelaza Foscagno (6,4 %) ter nato še po kratkem spustu 4,7 km dolg zaključek navkreber do cilja etape v Livignu (7,7 %). Etapa se bo končala v priljubljenem zimskem letovišču na 2385 m nadmorske višine, kjer številni kolesarji preživljajo višinske priprave, med njimi večkrat tudi Pogačar. Nazadnje je tam opravil priprave na dirko po Franciji 2022.