Pred Pogačarjem in druščino zahtevna sedma etapa

Drugo in tretje mesto sta takrat za van der Poelom zasedla Tadej Pogačar in Primož Roglič . Mlajši Slovenec je nato dobil Tour 2021, Roglič pa ga je moral predčasno končati. Tudi tokrat bodo morali kolesarji dvakrat prečkati omenjeni vzpon, prvič dobrih 15 km pred ciljem.

Leta 2021 je bil na "bretonskem zidu" konec druge etape Toura. Največ moči je imel takrat Nizozemec Mathieu van der Poel , ki je v čustveni izjavi po etapi zmago posvetil pokojnemu dedku in odličnemu kolesarju Raymondu Poulidorju .

V rumeni majici bo etapo začel van der Poel, ki mu je majico taktično v šesti etapi predal Pogačar. Ta v seštevku na drugem mestu zaostaja le za sekundo, tretji pa je Belgijec Remco Evenepoel s 44 sekundami zaostanka. Roglič na desetem mestu zaostaja 2:36 minute.

Na dirki nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec, ki pa ne ciljata na skupni seštevek in sta v spodnji polovici uvrščenih na Touru. Etapa se bo v Saint-Malu začela ob 12.25 in končala malce pred 17. uro.