Pred Pogačarjem in tekmeci kultni Alpe d'Huez

Na poti do vrha Alpe d'Hueza so organizatorji že od četrtka povsem omejili dostop gledalcem z avtomobili in ostalimi vozili, potem ko se je na klancu že v zadnjih dneh nabrala nepregledna množica navijačev.
Na svoj račun bodo pristaši kolesarstva prišli od 16.30 naprej, ko naj bi najboljši že začeli 13,8 km dolg vzpon z naklonom 8,1 odstotka. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri.
Že od samega začetka kolesarje čaka vzpenjanje na Bayard (4,7 km/7,2 %), nato pa v etapi sledita še kategorizirana prelaza Noyer (7,2 km/8,5 %) in Ornon (5,4 km/6,4 %). Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov.
Prepričljivo skupno vodstvo bo branil Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem iz Belgije Remcom Evenepoelom 4:32 minute naskoka. Mehičan Isaac del Toro zaostaja 6:51 minute in v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja brani 20 sekund naskoka pred Francozom Paulom Seixasom.
Tour se bo v soboto nadaljeval s kraljevsko etapo od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza, v nedeljo pa končal s traso v Parizu s trikratnim prečkanjem tlakovanega klanca Montmartre.
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