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Kolesarstvo

Pred Pogačarjem in tekmeci kultni Alpe d'Huez

Alpe d'Huez, 24. 07. 2026 07.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Na dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alpe d'Hueza (127,9 km). Že včeraj je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago.

Na poti do vrha Alpe d'Hueza so organizatorji že od četrtka povsem omejili dostop gledalcem z avtomobili in ostalimi vozili, potem ko se je na klancu že v zadnjih dneh nabrala nepregledna množica navijačev.

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Na svoj račun bodo pristaši kolesarstva prišli od 16.30 naprej, ko naj bi najboljši že začeli 13,8 km dolg vzpon z naklonom 8,1 odstotka. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri.

Že od samega začetka kolesarje čaka vzpenjanje na Bayard (4,7 km/7,2 %), nato pa v etapi sledita še kategorizirana prelaza Noyer (7,2 km/8,5 %) in Ornon (5,4 km/6,4 %). Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov.

Tadej Pogačar je pred svojo peto zmago na Touru.
Tadej Pogačar je pred svojo peto zmago na Touru.
FOTO: Profimedia

Prepričljivo skupno vodstvo bo branil Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem iz Belgije Remcom Evenepoelom 4:32 minute naskoka. Mehičan Isaac del Toro zaostaja 6:51 minute in v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja brani 20 sekund naskoka pred Francozom Paulom Seixasom.

Tour se bo v soboto nadaljeval s kraljevsko etapo od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza, v nedeljo pa končal s traso v Parizu s trikratnim prečkanjem tlakovanega klanca Montmartre.

kolesarstvo tour de france 19. etapa

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