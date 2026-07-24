Pred Pogačarjem in tekmeci kultni Alpe d'Huez

Na poti do vrha Alpe d'Hueza so organizatorji že od četrtka povsem omejili dostop gledalcem z avtomobili in ostalimi vozili, potem ko se je na klancu že v zadnjih dneh nabrala nepregledna množica navijačev.

Na svoj račun bodo pristaši kolesarstva prišli od 16.30 naprej, ko naj bi najboljši že začeli 13,8 km dolg vzpon z naklonom 8,1 odstotka. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri.

Že od samega začetka kolesarje čaka vzpenjanje na Bayard (4,7 km/7,2 %), nato pa v etapi sledita še kategorizirana prelaza Noyer (7,2 km/8,5 %) in Ornon (5,4 km/6,4 %). Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov.