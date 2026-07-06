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Prilagojena gorska etapa: bo Pogačar napadel na vzponu?

Granollers, 06. 07. 2026 14.00 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta je zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je v nedeljo sporočilo vodstvo tekmovanja. Do konca etape je še 100 kilometrov.

3. etapa Toura
3. etapa Toura
FOTO: Sofascore.com
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Vodstvo Toura je v sodelovanju z departmajem Pyrenees-Orientales zaradi gozdnih požarov prilagodilo etapo, ki pa bo kot predvideno potekala od španskega Granollersa do francoskega Les Anglesa (195,9 km).

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Gre za prvo gorsko etapo letošnjega Toura, v kateri bodo morali kolesarji premagati štiri kategorizirane klance, najtežjega med njimi slabih 70 km pred ciljem s prelazom Toses (9,3 km/6,5 %). Po prečkanju prelaza Calvaire (11,4 km/4,1 %) za konec sledi še ciljni klanec do Les Anglesa (1,7 km/6,5 %).

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Pričakovati je močnejšo ubežno skupino od samega začetka etape, na koncu pa bo od najboljših ekip odvisno, ali se bodo želele spopasti za etapno zmago.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro
Tadej Pogačar in Isaac del Toro
FOTO: AP

V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega Toura začel Danec Jonas Vingegaard, ki ima šest sekund naskoka pred Tadejem Pogačarjem, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac del Toro na tretjem in četrtem mestu zaostajata 15 oz. 16 sekund.

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Ekipa emiratov s Pogačarjem in del Torom je že drugi dan Toura pokazala svojo moč in z dvojno zmago zaključila spored v Barceloni.

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