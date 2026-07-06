Prilagojena gorska etapa: bo Pogačar napadel na vzponu?

3. etapa Toura FOTO: Sofascore.com

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vodstvo Toura je v sodelovanju z departmajem Pyrenees-Orientales zaradi gozdnih požarov prilagodilo etapo, ki pa bo kot predvideno potekala od španskega Granollersa do francoskega Les Anglesa (195,9 km).

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Gre za prvo gorsko etapo letošnjega Toura, v kateri bodo morali kolesarji premagati štiri kategorizirane klance, najtežjega med njimi slabih 70 km pred ciljem s prelazom Toses (9,3 km/6,5 %). Po prečkanju prelaza Calvaire (11,4 km/4,1 %) za konec sledi še ciljni klanec do Les Anglesa (1,7 km/6,5 %).

Pričakovati je močnejšo ubežno skupino od samega začetka etape, na koncu pa bo od najboljših ekip odvisno, ali se bodo želele spopasti za etapno zmago.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro FOTO: AP

V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega Toura začel Danec Jonas Vingegaard, ki ima šest sekund naskoka pred Tadejem Pogačarjem, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac del Toro na tretjem in četrtem mestu zaostajata 15 oz. 16 sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke