Pred Pogačarjevim četrtim kronanjem še trikrat na Montmartre

Kolesarje na 112. dirki po Franciji čaka še zadnje dejanje, ki pa ne bo zgolj proslava šampionov po pariških cestah. Tadej Pogačar bo kot vodilni na preizkušnji v rumeni majici skušal v 132,4 km dolgi in razgibani etapi od Mantes-la-Villa do Elizejskih poljan dirkati tudi na zmago, v kolikor se bo za to ponudila priložnost. Vendar 26-letniku tvegati ni treba. Na sebi ima rumeno majico ter 4:24 minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom.