Pred prvim prostim dnem zahtevna gorska etapa na Touru

Tour bo Tadej Pogačar nadaljeval brez predvidenega prvega pomočnika Portugalca Joaa Almeida, ki je zaradi posledic padca in zloma rebra v sedmi etapi v nedeljo odstopil. Drugi slovenski as Primož Roglič je deveti, a si je po devetih etapah nabral že 3:06 minute zaostanka. Ostala dva Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec ne dirkata na skupni seštevek, tudi današnja trasa pa jima glede na profil ne ustreza.

Kolesarji se bodo danes spopadli s kar osmimi kategoriziranimi vzponi, sedem od teh bo druge kategorije. Najtežji bo prav zadnji do cilja s 3,3 km in 8 % povprečnega naklona, tudi vmes pa bo le malo ravninskih kilometrov. Čeprav ne gre za najtežje vzpone na Touru, ti prihajajo v drugem in zadnjem tednu, bo po devetih dneh dirkanja v stresnih etapah to pravšnji teren za primerjave med najboljšimi pred prvim prostim dnem.