Pred Rogličem in druščino zahtevna gorska preizkušnja

Dvaintridesetletni Kisovčan si je zaostanek za deset let mlajšim Belgijcem nabral v šesti etapi na poti do vrha na Pico Jano. Vseeno pa je po zahtevnem pripravljalnem obdobju, ko je celil poškodbo rame in hrbta, omejil škodo in ostaja v igri za četrto zaporedno zmago na Vuelti.

Pred Zasavcem sta v skupnem seštevku še v lovu na končno zmago nenevarni Francoz Rudy Molard, ki ima 21 sekund zaostanka za Evenepoelom, še sedem sekund več zaostaja tretji Španec in lani drugouvrščeni na Vuelti Enric Mas. Drugi slovenski kolesar Jan Polanc je skupno 35., za Belgijcem zaostaja 7:17.