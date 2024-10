Pred zaključnim dejanjem Pogačarjeve sezone le eno vprašanje

OGLAS

Tadej Pogačar je v mavrični majici svetovnega prvaka takoj prišel do prve zmage, ko je bil najboljši na Giru dell'Emilia. FOTO: Profimedia icon-expand

Edina jesenska spomeniška klasika, zaradi termina ji pravijo tudi dirka odpadlih listov, je bila v zadnjih treh letih povsem v znamenju Tadeja Pogačarja. Profil s številnimi kratkimi, a strmimi in eksplozivnimi klanci mu je pisan na kožo. In volk s Klanca pri Komendi je to zaenkrat vselej izkoristil. Mu bo to uspelo tudi letos? Po zmagi na svetovnem prvenstvu v Zürichu je takoj prišel do prve zmage v mavrični majici. Minuli konec tedna je slavil na Giru dell'Emilia, generalki pred Lombardijo. Kvota, ki jo na njegovo zmago ponujajo stavnice, se giblje okoli 1,2, kar je zgovoren podatek o tem, za kako velikega favorita velja.

Tadej Pogačar je lani Lombardijo dobil po tem, ko je napadel 30 kilometrov pred ciljem. FOTO: AP icon-expand

Priložnost za piko na i popolne sezone "Prva dirka v mavrični majici je bila nekaj posebnega. Toliko bolj sem si želel zmagati, ker se mi je ta dirka (Giro dell'Emilia) doslej vedno izmuznila. Forma je odlična in sedaj si to želim potrditi na Lombardiji," je za spletno stran svoje ekipe v napovedi dirke povedal Pogačar. Nobena skrivnost ni, da je v izjemni formi. Morda celo najboljši v svoji karieri. "Za nami je popolna sezona. Vsi smo garali in stvari so se res poklopile. Ampak sezone ni še konec, želim si jo zaključiti z zmago," je še povedal aktualni zmagovalec dirk po Italiji in Franciji.

Profil 118. dirke po Lombardiji FOTO: illombardia.it icon-expand

Napada od daleč nikdar ne gre odpisati In kje bodo njegovi konkurenti v 252 kilometrih od Bergama do Coma iskali svoje priložnosti? Zagotovo jih bo veliko, saj preizkušnja ponuja kar 4800 višinskih metrov vzpenjanja. Veliko bo odvisno tudi od vremena, saj obstaja možnost padavin. A neugodne vremenske razmere so že pregovorno pisane na kožo prav Pogačarju. Vzpenjanje se bo začelo kmalu po začetku v Bergamu, kjer je v svoji nogometni karieri močan pečat pustil Josip Iličić. Najprej kolesarje čaka vzpon na Forcellino Di Bianzano. Od tod bo trasa vse do cilja zelo razgibana z redko "ravninsko" izjemo na približno sredini trase ob slikovitem jezeru Como, kjer pa ob pričakovanem navijanju tempa ekip favoritov ne bo predaha. Odločitev o zmagovalcu bo najverjetneje padla v zadnjih 50 kilometrih. Colma Di Sormano bo s 1124 nadmorskimi metri najvišja točka dirke. Morda bo Pogačar prav na tem vzponu (12,9 kilometra s 6,4-odstotnim naklonom) skušal narediti odločilno razliko. Nato namreč sledi dolg spust in še zadnji vzpon dneva na San Fermo della Battaglia, ki pa z 2,7 kilometra in 7,2-odstotnim naklonom morda ne bo dovolj za večje razlike. Zadnji kilometer bo povsem ravninski.

Pred Pogačarjem le še domači legendi Pogačar ima priložnost, da se s četrto zmago izenači z Alfredom Bindo. V tem primeru bi mu do rekorderja Fausta Coppija manjkalo le eno slavje. "Njegovi zmagi na svetovnem prvenstvu in Giru dell'Emilia sta dovolj zgovoren pokazatelj, da se mu utrujenost ob zaključku sezone še ne pozna," so v svoji napovedi zapisali na spletni strani Rouleurja in dodali, da si je karkoli drugega od zmage Pogačarja težko predstavljati.

Bo Remco zgladil odnose z Lombardijo? Razgibana trasa, polna kratkih vzponov, bi morala v teoriji ustrezati tudi njegovemu največjemu tekmecu Remcu Evenepoelu (Soudal Quick-Step), ki je bil lani na tej preizkušnji deveti. Belgijec na Lombardijo nima najboljših spominov, saj je prav na tej preizkušnji pred štirimi leti doživel grd padec. Primož Roglič je svoj nastop odpovedal pred dnevi, ko je predčasno končal sezono, a njegova ekipa kljub temu pošilja zelo kakovostno zasedbo. Jai Hindley, Florian Lipowitz, Daniel Felipe Martinez in Aleksandr Vlasov bodo želeli povedati svoje in ogroziti napovedani monopol UEA Team Emiratesa, ki bo imel svoje drugo orožje v Adamu Yatesu. Med resnejšimi kandidati se omenja tudi Movistarjevega kapetana Enrica Masa, ki se je v zadnjem obdobju preobrazil v zelo resnega kolesarja za enodnevne preizkušnje. Njegovo drugo mesto na Lombardiji pred dvema sezonama zgovorno priča, da je Španec konkurenčen za najvišja mesta. Za dobro popotnico je tako na svetovnem prvenstvu kot Giro dell'Emilia končal med prvo deseterico. Na Giro dell'Emilia je dobro formo z drugim mestom pokazal Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki sodi v tihe favorite za presenečenje. To bo njegov prvi nastop v Lombardiji, a je v preteklosti na klasikah s podobnim profilom že dokazal svoje mojstrstvo. Letos je dobil klasiko Amstel Gold, lani pa Strade Bianche. Vrhunci lanske izvedbe dirke po Lombardiji:

