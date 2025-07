Predstavitev pobude za izvedbo velikega starta Toura v Sloveniji

Svojo podporo pobudi so prek video nagovorov izrazili tudi slovenski vrhunski kolesarji na čelu z izjemnim Tadejem Pogačarjem.

Z uspehi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in številnih drugih vrhunskih kolesarjev je Slovenija postala svetovna kolesarska velesila. A ti uspehi so več kot le zmage. Sprožili so val navdušenja, množično rekreativno kolesarjenje in novo generacijo mladih, ki v športu vidijo svojo prihodnost.

Veliki start Dirke po Franciji v Sloveniji ne bi bil zgolj izjemen športni dogodek, za našo državo predstavlja zgodovinski trenutek. Slovenija ponuja vse: slikovito pokrajino, spektakularne vzpone, živahna mesta, bogato kulturno dediščino, vrhunsko infrastrukturo in dolgoletne izkušnje z organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj.