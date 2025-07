Pogačar se želi maščevati na Col de la Loze, ki je bil zanj leta 2023 usoden

Kolesarska karavana se je preselila v Alpe. Današnja kraljevska 18. etapa prinaša kar 5450 metrov višinske razlike in tri vzpone najvišje kategorije, svoje pa bo k nepredvidljivosti etape dodalo tudi vreme, ki bi lahko prineslo nekaj ploh in neviht.

Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar na Col de la Loze nima najlepših spominov. Pred dvema letoma je namreč tu dokončno izgubil dvoboj z Jonasom Vingegaardom za skupno zmago na dirki po Franciji.

Slovenski kolesarski as je etapo začel z minuto in 48 sekundami zaostanka za Dancem, na vzponu ni več mogel držati Vingegaardovega tempa. Ljubiteljem kolesarstva so se v spomin vtisnile Pogačarjeve besede: "Zmanjkalo me je, konec je, mrtev sem," ki jih je svoji ekipi sporočil prek radijske povezave. Na koncu je v cilj prišel skoraj šest minut za Vingegaardom.