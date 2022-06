Preiskali domove članov moštva Bahrain Victorius, tudi v Sloveniji

Lokalne oblasti v Sloveniji, Španiji in na Poljskem so opravile preiskave domov članov moštva Bahrain Victorius. Med drugimi so preiskali tudi dom vodje moštva Slovenca Milana Eržena. Jan Tratnik in Matej Mohorič sta tudi člana moštva.

Kolesarsko moštvo Bahrain Victorius za katerega kolesarita tudi slovenska asa Matej Mohorič in Jan Tratnik je potrdilo, da so lokalne oblasti v Sloveniji, Španiji in na Poljskem opravile hišne preiskave članov moštva. Med preiskanimi domovi se nahaja tudi dom vodje moštva Slovenca Milana Eržena. Za Bahrain Victorius so na lanskem Tour de Francu kolesarili: Damiano Caruso, Jack Haig, Matej Mohorič, Luis Leon Sanchez, Dylan Teuns, Jan Tratnik, Fred Wright in Kamil Gradek. Že lani oktobra so se pojavila namigovanja, da je francoska policija med Tourom po analizi las treh kolesarjev odkrila močno substanco za sproščanje mišic Tizanidin. Moštvo je ta namigovanja odločno zanikalo. Čeprav ta substanca po pravilih svetovne antidopinške agencije ni prepovedana, njena uporaba namiguje na uporabo neuradne medicine. PREBERI ŠE Cilj UAE na Touru jasen: z močno ekipo pomagati Pogačarju do tretje zmage Mohorič je na lanskem Touru zmagal na dveh etapah, ko je zapeljal v cilj etape Le Creusot pa je simbolično "utišal kritike" s prstom na ustnicah. "Še vedno mislim, da je malo čudno mnenje ljudi, ki mislijo, da leta 2021 še vedno počnemo nekaj nelegalnega," je takrat izjavil Mohorič.