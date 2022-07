Preko Pirenejev do Pariza je dolga pot

Dirka po Franciji vstopa v zadnji teden. Pred kolesarji je še šest etap, od tega tri gorske v Pirenejih in posamični kronometer v soboto. Obilo priložnosti za spremembo vrstnega reda, torej. Jonas Vingegaard brani 2:22 prednosti pred Tadejem Pogačarjem, ki je zagotovil, da bo napadal vsak dan in na vsakem klancu. Razlika med vodilnima ni majhna, a nikakor ni nenadomestljiva.

icon-expand Tadej Pogačar je v četrtek in soboto dvakrat (sicer neuspešno) že napadel Jonasa Vingegaarda. Kot obljublja, bo napadov v zadnjem tednu še več. FOTO: AP

Kje bo napadel Tadej Pogačar, se je med zadnjim prostim dnem na letošnji dirki po Franciji spraševala kolesarska javnost. Odgovor slovenskega šampiona, ki je prejšnjo sredo po veliki krizi na zadnjem vzponu izgubil rumeno majico, je bil sila preprost – na vsakem klancu. Ne zgolj v hrib, Pogačar bi utegnil biti nevaren tudi na spustih Prva tovrstna priložnost bo že danes. Torkova 16. etapa uradno sicer ni označena za gorsko, temveč razgibano, a vseeno prinaša dva klanca prve kategorije, oba v zadnjih 60 kilometrih. Najprej Port de Lers (11,4 km s 7-odstotnim naklonom), nato pa še Mur de Peguere (9,3 km in 7,9-odstotni naklon). Za konec sledi dobrih 25 kilometrov spusta v dolino in morda bi lahko prav tam Pogačar pripravil presenečenje.

Po podatkih portala ProCyclingStats ima Pogačar 66 kilogramov, Vingegaard pa šest manj.

Ustvarjalca priznanega podkasta Lanterne Rouge sta v svoji napovedi izpostavila, da je Pogačar v primerjavi z Jonasom Vingegaardom nekoliko težji, zato bi moral imeti na spustih določeno prednost. Če mu bo uspelo na zadnjem klancu torkove etape ustvariti vsaj nekaj sekund razlike, bi lahko prednost na poti v dolino še povečal. Nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji Valter Bonča je za našo spletno stran dodal: "Če na tem vzponu (Mur de Peguere, op. a.) dobi denimo pet sekund prednosti, bo navzdol samo še pridobival."

icon-expand Profil 16. etape z dvema vzponoma prve kategorije. FOTO: Tour de France

Vloga, ki mu je pisana na kožo V Pogačarjevo prid govorijo tudi izkušnje. Danski kapetan v vrstah Jumbo-Visme prvič brani majico vodilnega na dirki po Franciji. Volk s Klanca pri Komendi pa se je ravno z druge pozicije pred dvema letoma izstrelil med kolesarske superzvezdnike, ko je na predzadnji dan Toura na kronometru "slekel" Primoža Rogliča.

Luka Mezgec je prejšnji četrtek, ko je Vingegaard prvič nosil rumeno majico, dejal, da Toura še zdaleč ni konec. "Tadej je sedaj v svoji vlogi. Najboljši je, ko napada," je povedal naš najboljši sprinter.

Tudi tokrat so organizatorji 20. etapo rezervirali za kronometer, a Pogačar je poudaril, da nanj ne misli staviti. V prvi vrsti, ker je Vingegaard odličen kronometrist, a tudi zato, ker bo imel v sredo in četrtek še dve odlični priložnosti za izničenje zaostanka. Kako je Chris Froome leta 2017 v zadnjih 200 metrih vzpona na Peyragudes izgubil 22 sekund:

Po Peyragudesu sledi Hautacam Sreda prinaša štiri kategorizirane vzpone, od tega tri prve kategorije. Zadnji bo do smučarskega središča Peyragudes (8 kilometrov in 7,8-odstotni naklon), kjer se je etapa nazadnje zaključila leta 2017. Klanec sicer ne sodi med najbolj razvpite, a primer izpred petih let dokazuje, kako hitro lahko pride do razlik. Takrat je vodilni Chris Froome v zadnjih 200 metrih, ko je povprečni naklon 13-odstoten, v primerjavi z zmagovalcem etape Romainom Bardetom izgubil kar 22 sekund.

icon-expand Sklepni del vzpona na Peyragudes je izjemno strm. FOTO: Tour de France

So emirati sposobni osamiti Vingegaarda? V Pogačarjevo prid gre tudi dejstvo, da sta dirko zaradi poškodb v soboto zapustila kar dva člana Jumbo-Visme Primož Roglič in Steven Kruijswijk. Tako je število kolesarjev obeh najboljših ekip poravnano (6:6). Pri emiratih bi lahko tako stavili na to, da bi že pred sklepnim vzponom osamili Jonasa Vingegaarda, kar bi bilo ob prisotnosti Rogliča in Kruijswijka bistveno težje.

Odlična priložnost za kaj takega bo v četrtek, ko bosta pred velikim finalom na Hautacam (13,6 km s 7,8-odstotnim naklonom) na sporedu še "verjetno najzahtevnejša vzpona na celotni trasi", kot so ju označili pri eminentni reviji Rouleur. Na približno polovici etape bo najprej na sporedu prelaz Aubisque (16,4 km in 7,1-odstotni klanec), takoj za njim pa sledi še prelaz Spandelles (10,3 km in kar 8,3-odstotni naklon). Zadnjih 80 kilometrov četrtkove etape se bodo kolesarji neprenehoma vzpenjali ali spuščali, kar bo odlična priložnost za ekipne napade. "Pogačar ob sebi mogoče nima tako dobre ekipe kot Vingegaard, ampak na klanec lahko konkurirajo Jumbo-Vismi. Rafal Majka, pa morda še kdo, lahko zagotovo razredči glavnino," meni Bonča.

icon-expand Profil kraljeve 18. etape od Lourdesa do legendarnega Hautcama. FOTO: Tour de France