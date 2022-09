Premierno L'Etape Slovenia dobil Nizozemec Johnny Hoogerland

Slovenski ljubitelji kolesarstva in amaterski kolesarji, ki jih je zaradi uspeha naših kolesarskih asov iz leta v leto več, so se lahko v Kranju premierno merili na kolesarski dirki L'Etape Slovenia, ki jo podpira tudi Dirka po Franciji. Čast prve zmage je pripadla dvakratnemu zmagovalcu maratona Franje Johnnyju Hoogerlandu, ki se je nekoč meril tudi na dirki po Franciji.

Današnja dirka je vrhunec premierne L'Etape Slovenia, na kateri sta kolesarjem na voljo 70- in 138-kilometrska preizkušnja. "Izredno smo veseli, da bo Kranj gostil to prireditev. To je lepa priložnost, da se predstavimo svetu. Dirka poteka v 21 državah po vsem svetu in zdaj se projektu priključuje tudi Slovenija oziroma Kranj," je že ob naznanitvi dirke dejal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je dal tudi znak za začetek dirke. Iz Kranja in bližnje okolice oziroma Kolesarskega kluba Kranj prihaja kopica vrhunskih kolesarjev, tako aktualnih kot nekdanjih – od Mateja Mohoriča, Jana Polanca, Luke Mezgeca do Tadeja Valjavca. 27-letni Mohorič, ki prihaja iz Podblice, skozi katero tudi poteka dirka, je ambasador projekta in je bil že pred njo izjemno navdušen nad velikim projektom: "Kranj je mesto športa in kolesarska destinacija. Ceste tukaj v okolici so najlepše, kar sem jih srečal. Ta prireditev pa je tudi priložnost za mesto in hkrati velik dogodek, vreden naložbe. Upam, da bodo ljudje tudi s tem prepoznali Kranj kot kolesarsko destinacijo. Z veseljem sem tudi sprejel pobudo za ambasadorstvo tega projekta."

Mohorič že desetletje niza uspehe doma in po svetu in je eden redkih kolesarjev v vsej zgodovini tega športa z etapnimi zmagami na vseh treh preizkušnjah Grand Toura – Tour de France (2021), Giro d'Italia (2018) in Vuelta (2017). Leta 2018 je bil skupni zmagovalec dirke po Beneluksu in dirke po Nemčiji, osvojil je dva naslova državnega prvaka na cestni dirki: 2018 in 2021. Leta 2014 je prejel Bloudkovo plaketo za pomemben mednarodni športni dosežek.

icon-expand Matej Mohorič in Tadej Pogačar FOTO: Aljoša Kravanja

Premierna preizkušnja, ki je minila v športnem duhu, je pripadla nekdanjemu profesinalnemu kolesarju in ambasadorju dogodka Johnnyju Hoogerlandu. 39-letnik, ki se je v letih 2011, 2012 in 2013 meril tudi na sloviti Dirki po Franciji, je sicer stari znanec slovenskih cest, saj je slavil že na 40. in 41. izvedbi maratona Franje. Nizozemec je 138 kilometrov dolgo progo prevozil v treh urah in 24 minutah, drugo in tretje mesto pa sta s približno tremi minutami zaostanka zasedla domačina Tadej Sedar in Igor Kopše. Prvi zmagovalec kratke trase je že pred tem postal Matic Plaznik, prva zmagovalka kratke trase v ženski konkurenci pa Barbara Koblar.