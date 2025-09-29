Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

'Preprosto neverjeten je, do Tadeja gojim veliko spoštovanje'

Kigali, 29. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

O genialnosti Tadeja Pogačarja je bilo prelitega že veliko črnila. Toda nikoli ni dovolj izpostaviti tega, kar počne na svojstven način 27-letnik iz Klanca pri Komendi. Da je nesporna številka ena svetovnega kolesarstva znova navdušila mnoge nastopajoče na cestni dirki v boju za naslov svetovnega prvaka v Kigaliju, pričajo številni pozitivni odzivi iz vseh moštev. Tudi izkušeni Primož Roglič ni mogel niti želel "pobegniti" od besed, ki jih je po še eni izjemni predstavi namenil rojaku Pogačarju.

Kot najbrž zdaj že veste je Tadej Pogačar z novo maestralno predstavo sredi ruandske prestolnice zasenčil vso konkurenco in posledično na cestni dirki ubranil naslov svetovnega prvaka. Da gre za nov dosežek brez primere, pričajo med dugimi tudi izjave Pogačarjevega starejšega reprezentančnega kolega in obenem rivala na vseh pomembnejših kolesarskih preizkušnjah Primoža Rogliča.

To je nekaj neverjetnega, kaj vse uspeva nam slovenskim športnikom. Izjemno je, kaj smo dosegli kot narod," je žarel od ponosa 36-letni Kisovčan, ki je edini od drugih slovenskih kolesarjev, ki je prišel do končne uvrstitve z 11. mestom.

Tadej Pogačar (na sliki) je po besedah reprezentančnega kolega in obenem na klubski ravni velikega rivala Primoža Rogliča (trenutno) z naskokom najboljši kolesar na svetu.
Tadej Pogačar (na sliki) je po besedah reprezentančnega kolega in obenem na klubski ravni velikega rivala Primoža Rogliča (trenutno) z naskokom najboljši kolesar na svetu. FOTO: Profimedia

"Smo dva milijona nas je, in če pomislimo na vse uspehe, ki smo jih dosegli slovenski kolesarji na čelu s Tadejem v svetovnem merilu v zadnjih letih, gre za svojevrstno znanstveno fantastiko. Resnično neverjetno," se je smejalo zmagovalcu štirih dirk po Španiji in enega Gira.

Roglič o Pogačarju vselej govori z izbranimi besedami. "Preprosto neverjeten je," začne Primož in doda. "Do Tadeja gojim veliko spoštovanje. Z vsako dirko premika meje mogočega."

Tadej Pogačar s vsako novo preizkušnjo še naprej piše bogato zgodovino slovenskega kolesarskega športa na svetovni ravni.
Tadej Pogačar s vsako novo preizkušnjo še naprej piše bogato zgodovino slovenskega kolesarskega športa na svetovni ravni. FOTO: Profimedia

O sami dirki Roglič pravi, da je šlo za posebno, "noro" Izkušnjo. "Predvsem je navdihujoče spremljati Tadeja, s kakšno lahkoto obvladuje kolo. Je tudi odličen motivator, saj vse člane ekipe enako spodbuja v želji, da dvignemo raven svojih nastopov," je še dodal v domovini priljubljeni "Rogla".

kolesarstvo svetovno prvenstvo cestna dirka primož roglič tadej pogačar
Naslednji članek

'Pogačarju sem želel zagreniti življenje, a tehnične težave so naredile svoje'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256