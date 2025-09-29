'Preprosto neverjeten je, do Tadeja gojim veliko spoštovanje'

Kot najbrž zdaj že veste je Tadej Pogačar z novo maestralno predstavo sredi ruandske prestolnice zasenčil vso konkurenco in posledično na cestni dirki ubranil naslov svetovnega prvaka. Da gre za nov dosežek brez primere, pričajo med dugimi tudi izjave Pogačarjevega starejšega reprezentančnega kolega in obenem rivala na vseh pomembnejših kolesarskih preizkušnjah Primoža Rogliča.
To je nekaj neverjetnega, kaj vse uspeva nam slovenskim športnikom. Izjemno je, kaj smo dosegli kot narod," je žarel od ponosa 36-letni Kisovčan, ki je edini od drugih slovenskih kolesarjev, ki je prišel do končne uvrstitve z 11. mestom.
"Smo dva milijona nas je, in če pomislimo na vse uspehe, ki smo jih dosegli slovenski kolesarji na čelu s Tadejem v svetovnem merilu v zadnjih letih, gre za svojevrstno znanstveno fantastiko. Resnično neverjetno," se je smejalo zmagovalcu štirih dirk po Španiji in enega Gira.
Roglič o Pogačarju vselej govori z izbranimi besedami. "Preprosto neverjeten je," začne Primož in doda. "Do Tadeja gojim veliko spoštovanje. Z vsako dirko premika meje mogočega."
O sami dirki Roglič pravi, da je šlo za posebno, "noro" Izkušnjo. "Predvsem je navdihujoče spremljati Tadeja, s kakšno lahkoto obvladuje kolo. Je tudi odličen motivator, saj vse člane ekipe enako spodbuja v želji, da dvignemo raven svojih nastopov," je še dodal v domovini priljubljeni "Rogla".
