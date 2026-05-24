Kolesarstvo

Presenečenje na Giru: po uspešnem begu slavil Norvežan Dversnes

Milano, 24. 05. 2026 17.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Fredrik Dversnes

Petnajsta etapa kolesarske dirke po Italiji od Voghere do Milana je bila povsem ravninska, na 157 kilometrov dolgi trasi ni bilo niti enega zahtevnejšega klanca. Tako se je napovedovalo, da bodo na svoj račun prišli sprinterji, a prišlo je do presenečenja, etapo je dobil eden izmed štirih ubežnikov, Norvežan Fredrik Lavik Dversnes.

Kolesar ekipe Uno-X Mobility, ki je zabeležil sedmo zmago v karieri in drugo na dirkah svetovne serije (prve se je veselil na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja) je bežal skupaj s tremi Italijani, med njimi je bil najhitrejši Mirco Maestri, ki je tako zasedel drugo mesto.

FOTO: Profimedia

Etapa je bila s povprečno hitrostjo 51,5 km/h druga najhitrejša v zgodovini Gira, šele 17. v zadnjih 20 letih pa se je zgodilo, da je povsem ravninsko etapo dobil ubežnik. Nekaj zaslug za to ima tudi dejstvo, da so se kolesarji zaradi nevarnosti na cesti pogovarjali z organizatorji, povzročili nekaj zmede in se na koncu izborili, da velja le čas do 16,5 kilometra pred ciljem.

Da so ceste res nevarne, se je dejansko pokazalo, saj je v zaključku spet prišlo do padca v glavnini, ki je na koncu zaostala pet sekund 16,5 je zaostajala 57 sekund in katere sprint je dobil Francoz Paul Magnier.

Jonas Vingegaard z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku.
FOTO: Profimedia

V skupnem seštevku še naprej vodi Danec Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike), ki je danes prvič v karieri nosil rožnato majico, pred dolgo vodilnim Portugalcem Afonsom Eulaliom ima dve minuti in 26 sekund prednosti. Tretji je Avstrijec Felix Gall.

Je pa bila tokratna etapa zanimiva zaradi seštevka po točkah. Pred njo je bil najboljši Ekvadorec Jhonatan Narvaez, ki pa je zdaj moral vodstvo prepustiti Magnierju. Pred Narvaezom ima zdaj 14 točk prednosti, tretji je že s kar precejšnjim zaostankom Italijan Jonathan Milan.

Lep jubilej je v etapi praznoval ameriški kolesar z nekaj slovenske krvi Sepp Kuss, Vingegaardov pomočnik. Na 16 grand tourih je v 314 etapah prevozil 50.000 kilometrov, kar pomeni, da je že premagal razdaljo okoli sveta in dodal še četrtino drugega kroga.

 

* Izidi, 15. etapa (Voghera - Milano, 157 km):

1. Fredrik Lavik Dversnes (Nor/Uno-X Mobility) 3:03:18

2. Mirco Maestri (Ita/Polti VisitMalta)

3. Martin Marcellusi (Ita/Bardiani CSF)

4. Mattia Bais (Ita/Polti VisitMalta) isti čas

5. Paul Magnier (Fra/Soudal Quick-Step) +0:57

6. Dylan Groenewegen (Niz/Unibet Rose Rockets)

7. Tobias Lund Andresen (Nor/Decathlom CMA CGM)

8. Ethan Vernon (VBr/NSN)

9. Paol Penhoet (Fra/Groupama FDJ United)

10. Luca Mozzato (Ita/Tudor) isti čas

 

Skupni vrstni red (15/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a bike) 59:12:56

2. Afonso Eulalio (Por/Bahrain-Victorious) + 2:26

3. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) 2:50

4. Thymen Arensman (Niz/Netcompany Ineos) 3:03

5. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora hansgrohe) 3:43

5. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 2:50

6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora nasgrohe) 4:22

7. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 4:46

8. Ben O'Connor (Avs/Yajco AlUla) 5:22

9. Derek Gee-West (Kan/Lidl-Trek) 5:41

10. Davide Piganzzoli (Ita/Visma Lease a bike) 6:13

