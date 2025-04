OGLAS

"Ne vem, kaj bi rekel. Cilj je bila zmaga, a na koncu je to vedno težko realizirati. Uspelo nam je in ne bi mogel biti bolj ponosen na svojo ekipo ter na način, kako smo dirkali kljub precejšnji smoli. Na koncu se je vse dobro izšlo in presrečen sem, da sem slavil v majici svetovnega prvaka," je v prvem odzivu organizatorjem dejal 26-letni slovenski as.

V dresu svetovnega prvaka so dirko po Flandriji osvojili Louison Bobet (1955), Rik Van Looy (1962), Eddy Merckx (1975), Tom Boonen (2006), Peter Sagan (2016), Mathieu van der Poel (2024) in Tadej Pogačar (2025).

"Načrt je bil, da poskusim na Kwaremontu. Držali smo se tega, čeprav je nekaj ekipnih kolegov padlo. Tam je bil v padcu udeležen tudi van der Poel, izgubili smo dva moštvena kolega, a Florian Vermeersch se je nekako vrnil na čelo in mi pomagal ravno pravi čas. Zame so ekipni kolegi danes šli čez sebe," je moštvo pohvalil Pogačar. V prvi polovici trase veliko dogajanja pričakovano ni bilo, je pa nato prišlo do grdega padca, v katerem je bil udeležen tudi lanski zmagovalec Mathieu van der Poel. Odnesel jo je brez vidnih posledic, a se dolgo vračal na čelo.

Pogačar je bil vseskozi dobro postavljen pri čelu glavnine in se izogibal težavam, njegova ekipa pa je morala nadzorovati močno ubežno skupino, ki se je odlepila 110 km pred koncem in si nato privozila slabo minuto in pol naskoka.

Preizkušnja se je razživela ob drugem prečkanju slovitega tlakovanega klanca Oude Kwaremont okoli 55 km pred ciljem. Pogačar je neprestano napadal na klancih skupaj z van der Poelom in spravljal tekmece pod pritisk, a so se ti vselej vrnili. Kot pred dvema letoma pa je Pogačar moč prihranil za zadnje prečkanje Kwaremonta in tam dokončno strl vse tekmece.

Naslednja velika enodnevna preizkušnja bo na vrsti prihodnjo nedeljo, ko bo na Pariz-Roubaixu prvič v članski konkurenci nastopil tudi Pogačar in lovil zmago na četrtem različnem spomeniku. "To bo povsem drugačna dirka. A sprejel bom izziv in dal bom vse od sebe. Vem, da mi Flandrija bolj ustreza po trasi, a tudi Pariz-Roubaix je zahtevna preizkušnja. V formi, kakršni sem, moram poskusiti," je še za konec izjave za organizatorje dejal Pogačar.