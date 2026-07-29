Prevc bo s helikopterjem 'dostavil' Pogačarja

Konec tedna bo vnovič na sporedu Pogačarjev kolesarski izziv, v nedeljo pa bo na sporedu dirka S Klanca v klanc oziroma vzpon na Krvavec. Po koncu izziva bo najboljši skakalec minule zime Prevc nazaj v Komendo odpeljal Pogačarja.

Prevc bo s helikopterjem in Pogačarjem na krovu poletel prek Alp proti Komendi, kjer bosta svetovna prvaka v svojih športih ob predvidoma 14. uri skupaj pozdravila množico obiskovalcev Pogačarjevega izziva.

Letošnji Pogi challenge se bo začel že v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja. Po dirki bo potekal tudi uradni sprejem Pogačarja.