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Kolesarstvo

Prevc bo s helikopterjem 'dostavil' Pogačarja

Komenda, 29. 07. 2026 15.17 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
S.V. STA
Tadej Pogačar

Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, t. i. Pogi challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem s Krvavca odpeljal nazaj v Komendo.

Konec tedna bo vnovič na sporedu Pogačarjev kolesarski izziv, v nedeljo pa bo na sporedu dirka S Klanca v klanc oziroma vzpon na Krvavec. Po koncu izziva bo najboljši skakalec minule zime Prevc nazaj v Komendo odpeljal Pogačarja.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Domen Prevc

Prevc bo s helikopterjem in Pogačarjem na krovu poletel prek Alp proti Komendi, kjer bosta svetovna prvaka v svojih športih ob predvidoma 14. uri skupaj pozdravila množico obiskovalcev Pogačarjevega izziva.

Letošnji Pogi challenge se bo začel že v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja. Po dirki bo potekal tudi uradni sprejem Pogačarja.

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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mukec
29. 07. 2026 16.19
Slovenci prvaki, tudi v pretiravanju. (takoj za hrvati)
Odgovori
+3
3 0
trac
29. 07. 2026 16.18
Ob 14-ih? Upam, da bo organizator tega izziva upošteval tudi vročino, ki se nam obeta. Drugače pa, lep sprejem in druženje vsem.
Odgovori
+3
3 0
mentorhercul
29. 07. 2026 16.15
Ta heli pa to, je pa že malo neokusno.
Odgovori
+5
5 0
Kaimlplut
29. 07. 2026 16.11
fausni ludi idite kaj narest
Odgovori
0 0
HitraVeverca
29. 07. 2026 16.10
A ne bi raje tak... 2000€ za let z helikopterjem donirali? Pač tak.. realno?
Odgovori
+2
6 4
Teleport
29. 07. 2026 16.17
To lahko ti doniras
Odgovori
-2
1 3
proofreader
29. 07. 2026 16.04
Koliko CO2 kupončkov je to?
Odgovori
+4
10 6
grumf
29. 07. 2026 15.57
Prevc šofira al.. se zravn pele?
Odgovori
+8
9 1
SpamEx
29. 07. 2026 16.04
tudi jaz se to sprašujem ker avtor članka ni navedel
Odgovori
+2
4 2
palinko74
29. 07. 2026 16.09
je kufer ne sofira
Odgovori
+0
1 1
Gutenberg
29. 07. 2026 16.26
Šola se za pilota helikopterja.
Odgovori
0 0
Podlesničar
29. 07. 2026 15.51
Tole se zna slabo končat...
Odgovori
+4
6 2
bad-grandpa
29. 07. 2026 15.49
Ta prevc je tud vsepovsod kot vegeta.
Odgovori
-4
8 12
kinimod
29. 07. 2026 15.35
Krnekiii
Odgovori
-5
7 12
YouRangMyLord
29. 07. 2026 15.28
Padala na hrbet in na helikopter, da se nau helikopter skipou, ejga. Dva taka slovenska športna šampiona ne smeta skup letet v enem plovilu.
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+22
22 0
SLOVENSKI CHATGPT
29. 07. 2026 15.26
Nisem vedel, da je Prevc pilot helikopterja?!?
Odgovori
+13
13 0
cekinar
29. 07. 2026 15.43
pilot helikopterja je lahko skoraj vsak,ne more pa vsak letet na smučeh 250 m.
Odgovori
+2
9 7
proofreader
29. 07. 2026 16.04
Lahko, samo se razlepi.
Odgovori
+3
6 3
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