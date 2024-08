Pri 16 letih živi kolesarske sanje, a želi višje

Na evropskem prvenstvu v švicarskem Chamberyju je Ažbe Kalinšek dokazal, da sodi med največje talente v gorskokolesarskem spustu. V pokrajini Valais se je veselil naslova evropskega prvaka do 17 let. A tu se ne želi zaustaviti, cilji so veliko višji, želja je postati del tovarniške ekipe, kar je predpogoj, da bi lahko nekega dne krojil svetovni vrh.

Se na kolesu še vedno igrate ali kljub mladosti, komaj 16 letom, že stopate na pot, značilno za poklicne kolesarje?

"Menim, da to, kar delam, je že na profesionalni ravni. Priprava kolesa na tekmi je profesionalna, pnevmatike menjamo vsako vožnjo, od kvalifikacij do finala. Tudi amortizerje imam, kot poklicni kolesarji, opremljene z vsemi senzorji. Enako velja za nastavitve za vsako progo posebej. Moja pripravljenost pa temu sledi. Tako fizična, kot ko govorimo o tehniki vožnje. Zagotovo pri 16 letih imam rezerve še na vseh področjih." Skupek številnih treningov, ne le vožnje s kolesom, pa pripelje do vrhunskih rezultatov, posledica je dosežek, kot je bil zadnji, torej naslov evropskega prvaka med mlajšimi mladinci. Kje ste po vašem prepričanju najbolj napredovali?

"Vsako leto se na tekmah najbolje vidi, koliko napreduješ. Zdaj, v mlajših selekcijah, je denimo to približno 10 sekund na leto. Ampak govorimo o skupku malenkosti, ki dajo rezultat. Mislim na opremo, kolo, vsako leto govorimo o koraku naprej. Tu mislim, da je ta hip rezerv še najmanj. Menim, da je tisto, kar moram dvigniti na višjo raven, fizična pripravljenost, pa morda prehrana. To bi bila nekako pika na i."

Ažbe Kalinšek FOTO: Kolesarska zveza Slovenije icon-expand

Postali ste evropski prvak v konkurenci mlajših mladincev. V preteklosti je to uspelo mnogim, pozneje šampionom gorskega kolesarstva (DH), koliko časa pa mislite, da bo potrebnega, da se pridružite eliti na največjih tekmah? Ste si postavili morda časovni okvir?

"Prihodnjo sezono se selim med mladince in že danes malo primerjam čase z njimi. Sicer sem na omenjeni tekmi kar zaostal za tistimi, ki bodo v konkurenci prihodnjo sezono, ampak tu govorimo v prvi vrsti o fizični pripravljenosti, proga je bila izjemno strma, roke niso zdržale. Iz dneva v dan sem bil bolj utrujen." Na drugi strani pa je velika sreča, da so tvoja največja podpora domači, v prvi vrsti oče. Koliko to pomeni v tem, razvojno gledano, izjemno pomembnem trenutku? Sploh, ko govorimo o pogojih, s pomočjo katerih razvijaš talent.

"Razumljivo se najbolje počutim v domači ekipi. To, da je ob meni oče, mi ogromno pomeni. Je pa dejstvo, da če si zagotoviš t. i. tovarniško podporo, pa je vse skupaj še veliko bolj enostavno. Ko govorimo o opremi, hitro prideš do testa prototipov, do vsega, kar kolesar potrebuje, da bi lahko bil enakovreden boj z najboljšimi."

"Tisto, kar je očem najbolj skrito, se vidi na tekmah. Ko govorimo o tovarniški podpori, govorimo o treh do štirih ljudeh ob progi, ki snemajo linije vseh nastopajočih, na podlagi posnetkov določajo najhitrejšo linijo, naslednji dan pa se to tudi odpelje. Tega pa mi danes še ne moremo. Tu se da pridobiti veliko sekund. To je ključna razlika, ko govorimo o tovarniški podpori, torej na eni strani je okoli kolesarja 15 ljudi, ki skrbijo za tekmovalca, mi pa smo denimo trije. Potem so tu še tovarniški kolesarji, izmenjava mnenj, skupni treningi, skupni testi, video analize," o pomenu tovarniške ekipe Sebastjan Karnišek (Ažbetov oče)