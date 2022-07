Mohorič in Tratnik nezadovoljna z rezultati, a hvaležna navijačem

Lani so kolesarji Bahrain Victoriousa na dirki po Franciji dobili kar tri etape, zato so na letošnji Tour upravičeno prišli z visokimi cilji. A realnost na cesti je bila drugačna, bahrajnska ekipa z Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom je ostala brez uspeha. Slovenska kolesarja razočaranja nista skrivala, sta pa se v en glas zahvalila številnim navijačem s sončne strani Alp.

"Sem smo prišli z visokimi cilji, ki jih nismo izpolnili. Izgubili smo oba kapetana za generalno razvrstitev, tudi etapne zmage nam ni uspelo osvojiti. Nismo zadovoljni, ampak iz tega se bomo skušali kaj naučiti," je črto pod 109. dirko po Franciji potegnil Matej Mohorič. Lani je v Franciji blestel v polnem sijaju, dobil kar dve etapi, letos pa ni imel pravih nog. "Nisem zadovoljen z rezultati, kakor tudi ne s svojo pripravljenostjo. Nekaj je več kot očitno šlo narobe. Skušali bomo analizirati in razumeti, kaj je bilo. Me pa veseli, da sem se v zadnjih dneh počutil bolje. Sezone še ni konec," se je zmagovalec etap na vseh treh tritedenskih dirkah že zazrl v prihodnje izzive. Glavni cilj preostanka sezone bo septembrsko svetovno prvenstvo v Avstraliji, že prihodnji konec tedna pa bo nastopil na klasiki po San Sebastianu.

Ob Mohoriču je bil del ekipe Bahrain Victorious tudi Jan Tratnik, ki je nase opozoril z begom na zadnji etapi in odličnim desetim mestom na sobotnem kronometru. "Zame je bilo presenečenje, da sem sploh bil na startu. Sicer sem vedel, da sem dobro pripravljen, ampak sobotni kronometer mi je dal potrdilo, da sem res imel dobre noge, ampak žal nisem imel sreče pri pobegih," je pojasnil na startu 21. etape v Parizu. Idrijčan je priznal, da si je v nedeljo zjutraj oddahnil, ker je vedel, da je zaključek Toura zelo blizu. "Samo kolesarji vemo, kako naporen je Tour. Prevozil sem vse tritedenske dirke in vem, da je zelo velika razlika. Neverjetno je, koliko stresa in borb za položaje je. Pa tudi če je do cilja še 100 kilometrov. Tour je res posebna dirka, je dirka vseh dirk."

Ekipna kolega si Toura ne bosta zapomnila po rezultatskih uspehih, jima pa bo zagotovo v lepem spominu ostal zaradi neverjetne podpore slovenskih navijačev, ki so bili zraven praktično vsak dan dirke. "Ogromno jih je bilo. Čez cel Tour je bilo ob cestah nešteto slovenskih zastav, za kar bi se jim rad zahvalil," je hvaležnost izrazil Mohorič. Tratnik je bil podobnega mnenja: "Slovenci so 'razturali' povsod. Nisem mogel verjeti, da sem jih videl od starta do cilja. Navijali so od prvega do zadnjega, kar mi veliko pomeni. Zdi se mi, da tudi kolesarji iz drugih držav opažajo, koliko Slovencev je, ker mi marsikdaj kdo reče: 'Tukaj pa je bilo veliko Slovencev.' Lahko samo zagotovim, da se bomo trudili, da bomo kolesarstvo držali pokonci."