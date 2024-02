Pri emiratih ne dvomijo, da bo Pogačar še boljši kot lani

V ekipi UAE Emirates pa so prepričani, da lahko njihovemu paradnemu konju uspe še ena izjemna sezona, morda celo boljša od lanske, ki jo je po sijajnem prvem delu in zmagah na dirkah po Flandriji, Pariz–Nica, Amstel Gold in Valonski puščici skazila poškodba na Liege–Bastogne–Liege.

Letos so pri emiratih ubrali drugačno taktiko, Pogačar bo šel na Giro, potem pa do začetka dirke po Franciji ne bo več dirkal. "Pred odhodom na Giro ne bo toliko dirkal. Pred začetkom Toura bo imel 31 tekmovalnih dni. Če obstaja leto, ki bo pravi test zanj, potem je to letos," je prepričan Matxin.

Matxin: Kolesarji dobro vedo, kaj se od njih pričakuje

Na belgijskih spomladanskih klasikah bodo priložnost za dokazovanje dobili nekateri drugi kolesarji, ki bi v nasprotnem primeru zagotovo dirkali za Pogačarja. Matxin je izpostavil predvsem 29-letnega Nemca Nilsa Politta, ki je po koncu lanske sezone prišel iz Bore-hansgrohe.

Pri emiratih so neznačilno hitro oznanili podrobnejše načrte za aktualno sezono. Tudi to, kdo bo na posameznih dirkah kapetan. "V Valencii sta to Pavel Sivakov in Felix Grosschartner, na Algarveju Marc Hirchi in Joao Almedia, v Omanu Isaac del Toro, na dirki po ZAE Finn Fisher-Black in Rafal Majka," je naštel 54-letni strokovnjak in nato pojasnil, zakaj so se odločili za to potezo.

"Načrte smo obelodanili vnaprej, da se bodo kolesarji lažje pripravili, da dosežejo to, kar se od njih pričakuje. Prav tako kolesarji že zdaj vedo, kdaj jih čakajo višinske priprave. Mislim, da je bolje, da se z njimi pogovarjaš odkrito in jim takoj poveš, kaj se od njih pričakuje."