Pri Gazzetti prepričani: Roglič bo na startu 16. etape!

Pri kolesarski ekipi Red Bull Bora Hansgrohe so na dirko po Italiji pripotovali z velikimi apetiti, v njihovi ekipi je zmagovalec rožnate pentlje iz leta 2023 Primož Roglič, 35-letnik, ki na gorskih etapah in v vožnji na čas, praviloma lomi konkurenco. A letošnja trasa mu, kar zadeva gorske etape, do tega trenutka ne more biti pisana na kožo. Le enkrat so mojstri vrtenja pedal resnično zapeljali v gore, a tisto najzahtevnejše, tisto kar mnoge utrudi, jeklene kot je Roglič pa izstreli pred konkurenco, šele sledi.