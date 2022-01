Jumbo-Visma na Tour z dvema kapetanoma: Sestavili bomo načrt, da premagamo Pogačarja

Pri Jumbo-Vismi so odločeni, da bodo letos le "slekli" Tadeja Pogačarja.

Lani in predlani je na Touru slavil Tadej Pogačar. V obeh primerih so se morali pri Jumbo-Vismi zadovoljiti z drugim mestom. V 2020 je na predzadnji etapi rumeno majico izgubil Primož Roglič, na zadnjem Touru pa se je na drugi stopnički presenetljivo znašel Jonas Vingegaard, potem ko je kapetan Roglič že po prvem tednu zapustil Francijo zaradi poškodbe in je mladi Danec dobil proste roke.

Za leto 2022 so v taboru nizozemskega moštva odločeni, da (končno) naredijo še korak naprej. V ta namen za Tour, ki bo na sporedu od prvega do 24. julija, pripravljalo izjemno kakovostno zasedbo, v kateri bodo Roglič, Vingegaard, Sepp Kuss, Rohan Dennis, Wout van Aert in Steven Kruijswijk. Kdo bosta preostala člana osmerice, pa bodo sporočili na začetku maja, je razkril Grischa Niermann.

"Skupaj s kolesarji bomo sestavili taktični načrt, kako premagati glavnega favorita Tadeja Pogačarja. Premlevamo vse mogoče scenarije, da bomo karseda pripravljeni," je na predstavitvi za medije pred začetkom sezone povedal Niermann. Zanimivo je dejstvo, da Roglič tokrat ne bo v vlogi edinega kapetana, saj si bo ekipni primat delil z mladim Vingegaardom, ki je, kot že rečeno, lani navdušil kolesarsko javnost z drugim mestom.

Visokih ciljev ni skrival niti drugi direktor ekipe Merijn Zeeman, ki je dejal, da je Tour najtežja dirka na svetu, zato si jo še toliko bolj želijo osvojiti. "To je za vse nas velik izziv. Komaj čakamo. Ne skrivamo, da si nekega dne želimo zmagati na dirki po Franciji. A konkurenco bo huda."