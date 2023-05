Bliža se trenutek resnice: Roglič se je že pognal v boj za zmago

Dan D. Trenutek, ko lahko Primož Roglič postane sploh prvi Slovenec, ki mu bo uspelo zmagati dirko po Italiji. Čeprav od starta, do današnje etape še ni oblekel rožnate majice vodilnega, je očitno hranil moči za najpomembnejši dan 106. ponovitve rožnate pentlje.

Dvajset kilometrov pred ciljem kraljevske etape na Tre Cime di Lavaredo je Primož Roglič zamenjal kolo, s ciljem, da preizkusi nastavitve in opremo, s katero se bo lotil morda celo najpomembnejše etape v karieri. Mnogi so za hip pomislili, da ima Kisovčan težave s kolesom, a šlo je za premišljeno potezo Jumba Visme. Poizkušajo vse, da bi po 100 in eni težavi, ki jih je spremljala pred začetkom nastopa na uvodni tritedenski dirki sezone, uprizorili popolno predstavo.

Da bi priljubljeni Rogla trikratni uspeh na Vuelti, kot prvi Slovenec dopolnil z uspehom na Giru. "Ni pomembno, kdaj oblečem rožnato majico. Pomembno je le, da ciljno črto v Rimu prečkam v rožnatem," je na uvodni novinarski konferenci pred začetkom dirke po Italiji razmišljal edini Slovenec na dirki, ki je razmišljal od etape do etape, z ekipo pa so večer pred najpomembnejšo in bržčas najzahtevnejšo preizkušnjo, Rogliča pripeljali do 26 sekund zaostanka za vodilnim Geraintom Thomasom. Je to preveč? Odgovor ostaja neznanka, vse do trenutka, ko bodo vsi najboljši prečkali ciljno črto. Jasno je, Roglič mora odpeljati fantastičen gorski kronometer, v veliko pomoč pa mu bodo brez dvoma številni navijači. Že včeraj so v bližnji Kranjski Gori izdelovali transparente, se gibali med hoteli, kjer so bile nastanjene ekipe. Vse s ciljem, da bi bili del kolesarskega praznika, del zgodovinskega trenutka, tisti, ki bodo imeli dovolj glasu, da na peklenski etapi, z glasnim navijanjem Rogliču pomagajo spisati zgodovinsko poglavje slovenskega kolesarstva ...

