'Pričakuje se umirjena etapa, ampak potrebna bo zbranost'

Karavana se je včeraj podala v drugi teden španske Vuelte. Po odstopu Tadeja Pogačarja v osmi etapi se je dirka povsem spremenila in pustila veliko vprašanj o skupnem zmagovalcu dirke. Zaenkrat to najbolje kaže Špancu Enricu Masu, v dobrem položaju pa je tudi slovenski kolesar in štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji Primož Roglič, ki zaseda drugo mesto.
V cilju današnje etape se pričakuje sprint glavnine, kjer je ponovno kar nekaj favoritov, ki bi lahko osvojili etapno zmago. Vodilni v seštevku točk Wout van Aert, Alessandro Romele, James Matthew Brennan, Mads Pedersen ali pa celo včerajšnji presenetljivi zmagovalec Bastien Tronchon so le eni izmed kolesarjev, ki bi se lahko vmešali v boj za etapno zmago.
Enric Mas meni, da ga lahko do zaključka dirke najbolj ogrozi Roglič. "Mislim, da me glede na svojo zgodovino na Vuelti lahko najbolj skrbi Roglič," je včeraj dejal španski kolesar. Težji dnevi na Vuelti še prihajajo in prav zagotovo se bo odločitev o skupnem zmagovalcu zgodila v zadnjih dneh dirke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.