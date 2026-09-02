'Pričakuje se umirjena etapa, ampak potrebna bo zbranost'

Karavana se je včeraj podala v drugi teden španske Vuelte. Po odstopu Tadeja Pogačarja v osmi etapi se je dirka povsem spremenila in pustila veliko vprašanj o skupnem zmagovalcu dirke. Zaenkrat to najbolje kaže Špancu Enricu Masu, v dobrem položaju pa je tudi slovenski kolesar in štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji Primož Roglič, ki zaseda drugo mesto.

Profil 11. etape FOTO: Posnetek zaslona

V cilju današnje etape se pričakuje sprint glavnine, kjer je ponovno kar nekaj favoritov, ki bi lahko osvojili etapno zmago. Vodilni v seštevku točk Wout van Aert, Alessandro Romele, James Matthew Brennan, Mads Pedersen ali pa celo včerajšnji presenetljivi zmagovalec Bastien Tronchon so le eni izmed kolesarjev, ki bi se lahko vmešali v boj za etapno zmago.

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