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Kolesarstvo

'Pričakuje se umirjena etapa, ampak potrebna bo zbranost'

Madrid, 02. 09. 2026 08.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Vuelta

Kolesarje danes na španskih cestah čaka 11. etapa Dirke po Španiji. 153 kilometrov dolga etapa, ki se bo začela v obmorskem mestu Cartagena in končala v mestu Lorca. Pričakuje se miren dan in zaključni sprint glavnine. Trenutno vodilni na dirki Enric Mas ima pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem minuto in 18 sekund prednosti.

Karavana se je včeraj podala v drugi teden španske Vuelte. Po odstopu Tadeja Pogačarja v osmi etapi se je dirka povsem spremenila in pustila veliko vprašanj o skupnem zmagovalcu dirke. Zaenkrat to najbolje kaže Špancu Enricu Masu, v dobrem položaju pa je tudi slovenski kolesar in štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji Primož Roglič, ki zaseda drugo mesto.

Profil 11. etape
Profil 11. etape
FOTO: Posnetek zaslona

V cilju današnje etape se pričakuje sprint glavnine, kjer je ponovno kar nekaj favoritov, ki bi lahko osvojili etapno zmago. Vodilni v seštevku točk Wout van Aert, Alessandro Romele, James Matthew Brennan, Mads Pedersen ali pa celo včerajšnji presenetljivi zmagovalec Bastien Tronchon so le eni izmed kolesarjev, ki bi se lahko vmešali v boj za etapno zmago.

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Enric Mas meni, da ga lahko do zaključka dirke najbolj ogrozi Roglič. "Mislim, da me glede na svojo zgodovino na Vuelti lahko najbolj skrbi Roglič," je včeraj dejal španski kolesar. Težji dnevi na Vuelti še prihajajo in prav zagotovo se bo odločitev o skupnem zmagovalcu zgodila v zadnjih dneh dirke.

Vuelta Primož Roglič Enric Mas kolesarstvo dirka po Španiji

Bastien Tronchon je zmagovalec desete etape

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