Priložnost za povračilo ne bi mogla biti lepša

Jonas Vingegaard je v sredo postal prvi kolesar v zgodovini dirke po Franciji, ki je "slekel" Tadeja Pogačarja. Prvič na zadnjih treh izvedbah Toura se je slovenski as znašel v krizi in proti kapetanu Jumbo-Visme izgubil skoraj tri minute. A ni konec, dokler ni konec. Tudi Pogačar je poudaril, da je do Pariza še dolga pot. "Danes sem izgubil tri minute, a že jutri jih lahko dobim nazaj," je pojasnil po sredini etapi. Ta jutri prinaša tri legendarne vzpone, za češnjo na torti spektakularne etape bo karavana splezala na zloglasni Alp d'Huez.

icon-expand Jonas Vingegaard bo po včerajšnji zmagi danes prvič vozil v rumeni majici. FOTO: AP Četrtkova alpska poslastica prinaša tri legendarne vzpone. Najprej na Col du Galibier, kjer je Jumbo-Visma v sredo skušala streti Tadeja Pogačarja, kar ji je kasneje uspelo na Col du Granonu, a tokrat bodo kolesarji nanj splezali z druge, položnejše strani. Skoraj takoj po startu v Brianconu, najvišje ležečem mestu v Franciji, se bodo začenjali vzpenjati. Po 23 kilometrih s 5,1-odstotnim naklonom bodo prišli na vrh 2642 metrov visokega prelaza. Po spustu v dolino sledi še en, kot ponedeljek dolg vzpon. Col de la Croix de Fer bo še šest kilometrov daljši od Galibiera, a se zaradi zmernega naklona (5,2 %) ne pričakuje, da bodo favoriti že tam merili moči. icon-expand Profil kraljevske 12. etape od Briancona do Alp d'Hueza. FOTO: Tour de France Bodo pa to zagotovo storili v zaključku 165 kilometrov dolge etape, ki prinaša vzpon na Alp d'Huez. Na zagotovo najbolj opevanem vzponu v svetu kolesarstva se je več deset tisoč ljudi zbralo že dan pred prihodom kolesarjev. Tisti, ki so se za pot nanj odločili danes, bodo na 13,8 kilometrih težko našli še kaj prostora. Znova se obeta tudi "slovenski" ovinek na eni izmed serpentin, ki vodijo do "obljubljene dežele". PREBERI ŠE Tudi Pogačar je iz mesa in krvi, a zagotavlja, da Toura še ni konec Vse je torej nared za nov spektakel. Sredina etapa je bila, po odzivih na družbenih omrežjih sodeč, ena najbolj spektakularnih v zadnjih letih. Žal je slovenskim navijačem pustila nekaj grenkega priokusa, a Tadej Pogačar, ki je moral sploh prvič na dirki po Franciji predati rumeno majico, ne išče izgovorov in že zre proti prihodnjim izzivom. Prvi, ki je pred njim, ponuja idealno priložnost, da po slabšem dnevu znova pokaže, zakaj je v prejšnjih dveh letih kraljeval na francoskih cestah. Vingegaard se je včeraj zdel zares superioren. Poleg tega ima Danec ob sebi izjemno ekipo Jumbo-Visme, a če ga je kdo sposoben vreči s prestola, potem je to zagotovo volk s Klanca pri Komendi. PREBERI ŠE Vingegaard se je zahvalil Rogliču, Pogačarja vidi kot najresnejšega tekmeca