Neotesanec s plastenko se je predal policiji

Van der Poel je bil v cilju ogorčen nad incidentom. "Ne moremo dovoliti, da se to zgodi. Bila je polna steklenica in res je bolelo. Če bi zadelo moj nos, bi se zlomil," je povedal 30-letni Nizozemec. "Upam, da bodo odkrili storilca. Mislim, da bi ga morali privesti pred sodišče, ker je bil to poskus umora. Bilo je naravnost v obraz."

To pa ni bilo prvič, da je bil van der Poel žrtev napada navijačev. Lansko leto je ženska v njegovo kolo vrgla klobuk. Ženska se je kasneje prav tako sama predala policiji. Francoska kolesarska zveza ji je ponudila dogovor: morala je priznati svoj prekršek ter pomagati društvu, ki vzdržuje tlakovane odseke, in postati obraz kampanje za večjo varnost na dirkah.

Lansko leto so Van der Poela med dirkami po Flandriji in dirkami v krosu polivali s pivom. Na belgijski dirki E3 pa je moški pljunil v njegovo smer. Ti incidenti so bržkone posledica van der Poelovega rivalstva z belgijskim zvezdnikom Woutom van Aertom, tekmeca sta že od najstniških dni, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa.