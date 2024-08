Dieta Rogliča? 'Vsak gram v prehrani preštevamo'

Okolje, v katerem dirkajo kolesarji na 79. Dirki po Španiji, je neskončno vroče. Po drugi strani govorimo o Primožu Rogliču, ki v Španiji nastopa s precej neugodno poškodbo, dirka v bolečinah. Ali je s prehrano možno vplivati na boljšo regeneracijo, v njegovem primeru na morda hitrejše celjenje poškodbe?

Da bi govorili, da bi prehrana dodatno pripomogla k celjenju poškodbe, dvomim. Naša naloga, torej vloga prehranskega oddelka pri Red Bull Bori Hansgrohe, je to, da mu zagotovimo dovolj hrane, dovolj energije iz dneva v dan. Govorimo o res visokih količinah prostih sladkorjev, ki jih kolesarji zaužijejo. Med večino etap se vnos sladkorjev poveča med 100 in 120 gramov ogljikovih hidratov na uro, v dopoldanskem in popoldanskem času pa nato še dodatni ogljikovi hidrati, pač to predstavlja vir energije. Brez energije ne le, da telo ne more proizvajati previsoke moči na kolesu, ampak se tudi regenerirati ne more. Kolesarji pojedo velike količine ogljikovih hidratov, je pa zanimivo to, da jih moramo včasih držati nazaj, ker je telesna masa vendarle izjemno pomembna in ne zgodi se redko, da bi kolesar tritedensko dirko končal težji, kot jo je začel.

Slišali smo že nekaj o kilogramih Rogliča. Trener si želi, da bi jih ohranil skozi celotno dirko. Glede na to, da ne govorimo o optimalnih okoliščinah, ali je zato še toliko težje ohranjati želeno težo kolesarja?

Vprašanje je, kaj v tem trenutku optimalna teža pomeni. Moramo vedeti, da med telesno aktivnostjo se kolesar znoji, v eni uri lahko izloči tudi dva litra znoja. Moramo vedeti, da ne govorimo o telesni masi zjutraj, ampak o kilogramih ob koncu etape. Po recimo treh ali štirih urah kolesarjenja v vročini. Se pravi, včasih si želiš, da je kolesar zjutraj nekoliko težji, kar bi pomenilo, da ima po vseh verjetnosti nekoliko več vode v telesu, ki jo potem z znojenjem lahko izgubi. Je pa mentalno zelo težko za kolesarja videti nekoliko višjo številko na tehtnici, saj vati na kilogram na strmih vzponih veliko štejejo. To je neka psihološka igra med nami, nutricionisti, ki želimo, da ima kolesar zjutraj nekoliko višjo težo, in pa kolesarji samimi. Za kar pa dejansko dietetični oddelek v ekipi poskrbi, je, da je v prehrani malo vlaknin, se pravi malo zelenjave, malo stvari, ki dejansko ostanejo neprebavljene v črevesju, kar lahko recimo naslednji dan povzroči nekoliko višjo telesno maso. Poleg tega smo zelo striktni glede vnosa soli, ki ga skušamo zmanjšati na minimum, in na ta način dodamo, da je kolesar lažji. Telo se zelo dobro navaja na visok ali pa nizek vnos soli, kar pomeni, če vzamemo nekoliko soli iz prehrane, vzamemo nekoliko vode telesu, da to vseeno dobro vpliva nate. Se poslužujemo številnih takih tehnik, da manipuliramo telesno maso.