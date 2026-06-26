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Kolesarstvo

Primož Roglič in Nika Bobnar državna prvaka v kronometru

Novo mesto, 26. 06. 2026 19.05 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA
Primož Roglič

Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v Karteljevem. Roglič je vlogo prvega favorita ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Jana Tratnika upravičil na 28,8 km dolgi trasi, Bobnarjeva pa na 14,4 km dolgi progi ni imela prave konkurence ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart.

V hudi pripeki so v Karteljevem pri Novem mestu podelili prve letošnje nazive državnih prvakov v kolesarstvu. Glavni del bo v nedeljo, ko se bodo v Gabrju kolesarji in kolesarke borili še za naslove na cestnih dirkah.

Primož Roglič je z 28,8 km dolgo traso oziroma dvema krogoma s skupno 500 višinskimi metri opravil v času 34:25 minute. S tem je bil za 1:28 minute hitrejši od Romana Jermakova, medtem ko je tretjeuvrščeni Jakob Omrzel zaostal 1:41 minute. 36-letni Kisovčan je drugič postal najboljši v vožnji na čas, prvič je državni prvak postal leta 2016, ob edinem preostalem nastopu pa je bil za Tadejem Pogačarjem drugi leta 2020.

V nedeljo bo v Gabrju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Omrzel. Slednji bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije, Matej Mohorič, Žak Eržen in Matevž Govekar.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

V ženski konkurenci je vlogo izrazite favoritinje ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart upravičila Nika Bobnar (Nexetis). Lanska državna prvakinja v konkurenci mlajših članic je za članski naslov s časom 20:37 za minuto in 40 sekund ugnala Zojo Ferlež (Arbö Askö Raiffeisen). Tretje mesto je pripadlo Dominiki Štrukelj (Born to win BTC City Ljubljana), ki je zaostala 2:13 minute.

kolesarstvo državno prvenstvo primož roglič nika bobnar

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KOMENTARJI5

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gggg1
26. 06. 2026 20.25
Primož je razred zase.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
26. 06. 2026 20.16
Kakšno je stanje Urške Žigart ??? .. Verjetno je to velik stres za Tadeja ... !
Odgovori
0 0
G. Papež
26. 06. 2026 20.03
Pa bravo za vse, ki so tekmovali v takšnih pogojih.
Odgovori
+2
2 0
G. Papež
26. 06. 2026 20.00
⭐🍻💪
Odgovori
0 0
pojtrarara
26. 06. 2026 19.46
👑🇸🇮❤️
Odgovori
+1
1 0
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