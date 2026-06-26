Primož Roglič in Nika Bobnar državna prvaka v kronometru

V hudi pripeki so v Karteljevem pri Novem mestu podelili prve letošnje nazive državnih prvakov v kolesarstvu. Glavni del bo v nedeljo, ko se bodo v Gabrju kolesarji in kolesarke borili še za naslove na cestnih dirkah.

Primož Roglič je z 28,8 km dolgo traso oziroma dvema krogoma s skupno 500 višinskimi metri opravil v času 34:25 minute. S tem je bil za 1:28 minute hitrejši od Romana Jermakova, medtem ko je tretjeuvrščeni Jakob Omrzel zaostal 1:41 minute. 36-letni Kisovčan je drugič postal najboljši v vožnji na čas, prvič je državni prvak postal leta 2016, ob edinem preostalem nastopu pa je bil za Tadejem Pogačarjem drugi leta 2020.

V nedeljo bo v Gabrju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Omrzel. Slednji bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije, Matej Mohorič, Žak Eržen in Matevž Govekar.