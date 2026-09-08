Roglič optimističen pred zadnjim tednom: V popolnem položaju sem

Po dveh tednih so kolesarji na letošnji dirki po Španiji na cestah preživeli že dobrih 52 ur. Po padcu takrat prepričljivo vodilnega Tadeja Pogačarja, ki je bil absoluten favorit za zmago, so se karte dobro premešale, zadnji teden pa na vrhu pričakuje domačin in član ekipe Movistar Enric Mas . Z dvema minutama in osmimi sekundami zaostanka mu sledi Avstrijec Felix Gall , na tretjem mestu pa je Primož Roglič .

Slovenec je med ponedeljkovim dnevom odmora spregovoril s španskim časnikom Marca in potrdil, da se počuti dobro. "Stvari se nenehno spreminjajo. Vsako leto je drugačno, tudi mi se spreminjamo in težko povem, na kateri ravni je moja fizična pripravljenost. Zelo vesel sem, da sem dirko začel dobro. Pravzaprav nisem pričakoval, da mi bo šlo tako dobro," je o svojem fizičnem stanju po dveh tednih dirke dejal Roglič.

31-letni Mas je bil v svoji karieri trikrat drugi na dirki po Španiji, dvakrat (leta 2021 in 2022) je zaostal zgolj za Rogličem. Priprave na letošnjo dirko za Slovenca vsekakor niso bile idealne, potem ko ga je med pripravami zbil avtomobil. "Ja, Mas me je presenetil. Želim si, da bi mi šlo tako dobro kot njemu, ampak zavedam se, kako sem prišel na Vuelto in kako sem k njej pristopil. Zaradi rehabilitacije in treningov nisem v najboljši formi, sem pa na dobri ravni. Zelo sem zadovoljen, saj sem verjetno na najboljši ravni v tej sezoni," je optimističen Roglič.