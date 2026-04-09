Primož Roglič za vodilnim Paulom Seixasom povečal zaostanek

Potem ko je na vzponih, etapa je vsebovala sedem kategoriziranih, ki pa niso bili najvišje kategorije, uspešno odbijal napade Rogličeve ekipe Red Bull Bora-hansgrohe in tudi samega Primoža Rogliča , je na zadnjem vzponu poskušal tudi s protinapadom, nato pa navdušil z vratolomnim spustom. Kolesarji Slovenčeve ekipe in tudi drugih ekip v skupini niso bili kos, mladi Francoz je celo ogrozil zmago enega izmed ubežnikov, a mu je zmanjkal kakšen kilometer proge.

Paul Seixas , devetnajstletni kolesar Decathlona, je na dirki dobil uvodni kronometer, zahtevno drugo etapo, na kateri se je izkazal na zaključnem vzponu, tokrat pa je pokazal še eno kakovost, s katero bo v nadaljevanju kariere najbrž strašil konkurenco.

V etapi s startom in ciljem v Galdakau so kolesarji pokazali velikansko napadalnost. Prvi uspešen je bil napad moštvenega kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, Američana Brandona McNultyja, ki je kar nekaj časa bežal sam, a po okvari in zamenjavi kolesa popustil, tako da ga je ujela večja skupina 24 kolesarjev, ki se je izoblikovala za njim in v kateri je bil tudi Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech), na enem izmed gorskih ciljev celo tretji.

V tej skupini je bil nato zelo aktiven Španec Marc Soler, kar je dokazovalo, da si je ekipa UAE, potem ko je izgubila kapetana Isaaca del Tora, močno želela etapno zmago. A do nje ni prišla. V zadnjih kilometrih sta si najboljši položaj priborila Alex Aranburu in Norvežan Tobias Johannessen, ki so ju zasledovalci na zaključnem, kilometer dolgem vzponu sicer ujeli, a sta presenetila, "udarila" še enkrat, do svoje devete zmage v karieri, prve letošnje in tretje na tej dirki je prišel Španec.

Roglič je zasedel 19. mesto, za zmagovalcem je zaostal 34 sekund, za Francozom zdaj zaostaja dve minuti in 19 sekund, pred tretjeuvrščenim, moštvenim kolegom Florianom Lipowitzem pa ima devet sekund prednosti. Blizu sta tudi Španec Ion Izagirre in Danec Mattias Skjelmose.

Glivar je v zadnjem delu etape popustil, zaostal 12 minut in devet sekund, zasedel je 73. mesto. V skupnem seštevku je 77. (+32:30). Še več zaostanka sta si nabrala Roman Jermakov (Bahrain Victorious) in Domen Novak (UAE Emirates).

Dirko je danes končal še en izmed pred njenim začetkom favoriziranih tekmovalcev, Španec Juan Ayuso, s tem se je na seznamu odstopov favoritov za visoka mesta pridružil Mikelu Landi in Del Toru.

V petek bo na sporedu predzadnja, kraljevska etapa s startom in ciljem v Eibarju, vsebovala bo tri vzpone prve in štiri tretje kategorije, ne bo pa se končala na vrhu vzpona.