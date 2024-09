Primož Roglič: Ne obremenjujem se s samo uvrstitvijo

Primož Roglič je v dresu slovenske reprezentance zadnjič nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021, ko je v vožnji na čas osvojil zlato medaljo. Še vedno nekoliko utrujen od Dirke po Španiji, ki jo je dobil že četrtič, je Slovenec pripravljen na nove izzive. "Po današnjem ogledu trase lahko rečem, da me nekoliko manj veseli dejstvo, da sem se odločil za to preizkušnjo. Mislim, da bo vse skupaj pravi izziv, jutri (v nedeljo) odpeljati tukaj vse skupaj. Veliko je ravnine, večji del proge, pa tudi nekaj klancev in spusta. Lep izziv," svoje občutke opiše Roglič.

"Seveda, noge so še vedno nekoliko utrujene. Prihajam z Vuelte in seveda se počutim še vedno nekoliko utrujeno. Ampak se ne obremenjujem, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Jutri je nov dan. Za vse bo enako, vsi štartamo z ničle in to je zame vsakič en poseben izziv. Da ne glede na to, v kakšni situaciji se trenutno nahajaš, poizkusiš iz sebe iztisniti maksimum. To je nekaj, kar bom v nedeljo iskal," nadaljuje.

"Mislim, da nas čaka precej hiter kronometer. In če želiš biti dober, moraš biti dober povsod. Nič ne bom kompliciral, je tako, kot je. Na nas pa je, kako se bomo znašli v tej situaciji, ki jo trasa ponuja. Po mojem mnenju je Remco (Evenepoel) eden glavnih kandidatov za zmago. Sam pa se, če sem iskren, popolnoma nič ne obremenjujem s samo uvrstitvijo in rezultatom. Številke me nekako ne zanimajo, sam stremim k temu, da iz sebe zares iztisnem največ, kar lahko. In če bom to naredil, je potem to to," še zaključi.