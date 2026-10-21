Pripravlja se kolesarska 'bomba': Roglič nazaj k Vismi!

Sodelovanje Primoža Rogliča in Visme Lease a Bike, komercialno ime ekipe v novi sezoni bo Yellow B. Cycling, dobiva nove temelje. In kot poročajo kolesarsko obarvani mediji, zelo trdne. In ne gre zgolj za novinarsko racvo ... "Nekdanji športni direktor ekipe - tudi na Giru leta 2019, ko je Roglič dirko v Veroni končal na 3. mestu v generalni razvrstitvi - Addy Engels se vrača k nizozemski ekipi. Ne kot športni direktor, ampak kot trener, odgovoren za točno določene dirke," pišejo številni dobro obveščeni mediji.

Kaj je znano?

Primož Roglič za sezono 2027 še nima javno potrjene ekipe. Njegov odhod iz ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe po sezoni 2026 je bil v kolesarskih medijih večkrat izpostavljen kot dejstvo, vprašanje pa ostaja le, kam bo odšel.

Primož Roglič FOTO: Jumbo Visma - Bram Berkien

V zadnjih mesecih so ga povezovali z ekipami Lotto-Intermarché, Q36.5, Tudor in celo Bahrain Victorious, a nobena možnost ni dobila konkretne potrditve.

Zakaj se omenja prav Visma?

Prvi resnejši val ugibanj je sprožil ugledni španski komentator in novinar Javier Ares med Vuelto, ko je omenil možnost Rogličeve vrnitve v Visma-Lease a Bike. Nato so zgodbo povzeli številni specializirani kolesarski mediji po Evropi.

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Po njihovih navedbah Visma išče izkušene kolesarje za podporo Jonasu Vingegaardu na tritedenskih dirkah. Roglič takšno okolje pozna bolje kot skoraj kdorkoli drug, saj je prav v Vismi dosegel največje uspehe kariere.

Zakaj bi bila vrnitev smiselna?

Realno gledano je tukaj nekaj močnih argumentov: Roglič bo ob začetku sezone 2027 star 37 let in zelo verjetno podpisuje zadnjo veliko pogodbo kariere. V Red Bullu je izgubil status nespornega prvega aduta. Moštvo se vse bolj vrti okoli Belgijca Remca Evenepoela, Nemca Floriana Lipowitza in drugih mlajših kolesarjev.

Visma bi dobila izjemno izkušenega kolesarja, ki zna zmagovati na Grand Tourih, obenem pa ni več nujno, da bi zahteval popolno podrejenost ekipe svojim ciljem. Med Rogličem in Vismo nikoli ni prišlo do javnega spora ali "grde ločitve". Odšel je predvsem zato, ker je želel lastne priložnosti ob vzponu Danca Jonasa Vingegaarda.

Kaj govori proti vrnitvi?

Če se Roglič vrne v Vismo, bo težko prvi kapetan na Touru. Ta vloga pripada Vingegaardu. Zato bi moral sprejeti nekoliko drugačen položaj, kot ga je imel pred odhodom leta 2023. Poleg tega obstajajo tudi druge ekipe, ki bi mu lahko ponudile status absolutnega vodje projekta. Predvsem Lotto se je v medijih pojavljal kot zelo resen "interesent".