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Kolesarstvo

Pripravlja se kolesarska 'bomba': Roglič nazaj k Vismi!

Amsterdam, 21. 10. 2026 09.52 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Primož Roglič

Se obeta kolesarski prestop na ravni največjih in najbolj odmevnih iz sveta nogometas? Če je verjeti številnim zapisom kolesarsko dobro obveščenih novinarskih redakcij, je na pomolu veliki prestop. Pravzaprav gre za veliko vrnitev. Kot vse kaže bo ljubljenec slovenskih src Primož Roglič nadaljeval s kolesarsko kariero. In znana je tudi že njegova naslednja destinacija. Pravzaprav gre za povratek ...

Sodelovanje Primoža Rogliča in Visme Lease a Bike, komercialno ime ekipe v novi sezoni bo Yellow B. Cycling, dobiva nove temelje. In kot poročajo kolesarsko obarvani mediji, zelo trdne. In ne gre zgolj za novinarsko racvo ... "Nekdanji športni direktor ekipe - tudi na Giru leta 2019, ko je Roglič dirko v Veroni končal na 3. mestu v generalni razvrstitvi - Addy Engels se vrača k nizozemski ekipi. Ne kot športni direktor, ampak kot trener, odgovoren za točno določene dirke," pišejo številni dobro obveščeni mediji.

Kaj je znano?

Primož Roglič za sezono 2027 še nima javno potrjene ekipe. Njegov odhod iz ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe po sezoni 2026 je bil v kolesarskih medijih večkrat izpostavljen kot dejstvo, vprašanje pa ostaja le, kam bo odšel.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Jumbo Visma - Bram Berkien

V zadnjih mesecih so ga povezovali z ekipami Lotto-Intermarché, Q36.5, Tudor in celo Bahrain Victorious, a nobena možnost ni dobila konkretne potrditve.

Zakaj se omenja prav Visma?

Prvi resnejši val ugibanj je sprožil ugledni španski komentator in novinar Javier Ares med Vuelto, ko je omenil možnost Rogličeve vrnitve v Visma-Lease a Bike. Nato so zgodbo povzeli številni specializirani kolesarski mediji po Evropi.

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Po njihovih navedbah Visma išče izkušene kolesarje za podporo Jonasu Vingegaardu na tritedenskih dirkah. Roglič takšno okolje pozna bolje kot skoraj kdorkoli drug, saj je prav v Vismi dosegel največje uspehe kariere.

Zakaj bi bila vrnitev smiselna?

Realno gledano je tukaj nekaj močnih argumentov: Roglič bo ob začetku sezone 2027 star 37 let in zelo verjetno podpisuje zadnjo veliko pogodbo kariere. V Red Bullu je izgubil status nespornega prvega aduta. Moštvo se vse bolj vrti okoli Belgijca Remca Evenepoela, Nemca Floriana Lipowitza in drugih mlajših kolesarjev.

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Visma bi dobila izjemno izkušenega kolesarja, ki zna zmagovati na Grand Tourih, obenem pa ni več nujno, da bi zahteval popolno podrejenost ekipe svojim ciljem. Med Rogličem in Vismo nikoli ni prišlo do javnega spora ali "grde ločitve". Odšel je predvsem zato, ker je želel lastne priložnosti ob vzponu Danca Jonasa Vingegaarda.

Kaj govori proti vrnitvi?

Če se Roglič vrne v Vismo, bo težko prvi kapetan na Touru. Ta vloga pripada Vingegaardu. Zato bi moral sprejeti nekoliko drugačen položaj, kot ga je imel pred odhodom leta 2023. Poleg tega obstajajo tudi druge ekipe, ki bi mu lahko ponudile status absolutnega vodje projekta. Predvsem Lotto se je v medijih pojavljal kot zelo resen "interesent".

Razlagalnik

Grand Tours so tri najprestižnejše in najzahtevnejše etapne kolesarske dirke na svetu, ki trajajo tri tedne. To so Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Te dirke zahtevajo izjemno fizično vzdržljivost, taktično znanje in sposobnost regeneracije, saj kolesarji vsak dan premagujejo dolge razdalje, pogosto v zahtevnih gorskih etapah, v različnih vremenskih pogojih.

Jonas Vingegaard je danski profesionalni kolesar, ki velja za enega najboljših gorskih kolesarjev in specialistov za etapne dirke na svetu. Postal je svetovno znan po svojih zmagah na Dirki po Franciji, kjer je pokazal izjemno sposobnost nadzorovanja dirke v visokih gorah. Njegov uspeh temelji na kombinaciji vrhunske fizične pripravljenosti, natančnega načrtovanja ekipe in sposobnosti ohranjanja mirnosti pod velikim pritiskom med najtežjimi preizkušnjami.

Kapetan ekipe je kolesar, okoli katerega je zgrajena celotna strategija moštva za določeno dirko. Preostali člani ekipe, imenovani 'domestiques' ali pomočniki, delajo v njegovo korist: ščitijo ga pred vetrom, mu prinašajo hrano in pijačo, ga vodijo skozi nevarne odseke in ga v kritičnih trenutkih potegnejo na vrh vzpona. Cilj celotne ekipe je, da kapetan doseže najboljši možni rezultat v skupni razvrstitvi, zato se vsi drugi kolesarji podredijo njegovim potrebam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Slash
21. 10. 2026 10.05
Bravo Primož! Komaj čakam, če je le res!
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