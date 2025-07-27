Prišel, dirkal, zmagal

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je veliki zmagovalec 112. Dirke po Franciji. Nekaj, kar je bilo v zadnjem tednu bolj, kot ne jasno, a dokler ni uradno, ni prav nič gotovo. Uspelo mu je drugič zapored, četrtič v karieri.

Kdo je najboljši kolesar na svetu? Tisti, ki po letu dni premora, znova na Elizejske poljane, pripelje v rumeni majici najboljšega v generalni razvrstitvi Dirke po Franciji. In to kakšne dirke - nikoli zahtevnejše, začinjene z neverjetnim dirkanjem v uvodnih 10 tekmovalnih dneh, ko naj bi se mojstri vrtenja pedal šele ogrevali, ko naj bi se oblikovale skupine, da je slika o tem, kaj kdo želi, bolj izostrena. Niso se.

"Če pogledate analize porabljene moči na dirki boste videli, da le en dan nismo dirkali na vso moč," oriše dejansko zahtevnost francoske pentlje po 20 dneh vrtenja pedal kolesarski Mozart, ki z ekipo Združenih Emiratov - lahko bi jo označili z druga družina - ni dovolil presenečenja. Niti en tekmovalni dan. Želel je, da so najboljša različica samih sebe. Vsak dan posebej. Da dirkajo tudi za Joaa Almeido, ki je po padcu, zlomu rebra, vztrajal še en tekmovalni dan, a že na deveti etapi predčasno sestopil s kolesa in se poslovil.

Tadej Pogačar v Parizu FOTO: AP icon-expand

Podatek, ki ni zanemarljiv, če se ozremo leto dni nazaj, ko je ravno moč, energija in tudi temperament izjemnega Portugalca, pomenil še nekaj, kar je konkurenca stežka nadzorovala. In jasno Pogačarja, ki je premočno slavil zmago v Nici, za konec še z najboljšo vožnjo na čas med vsemi, ki so se znašli na startu. A hitro po koncu Toura so hiteli konkurenti analizirati, kaj so pri UAE naredili tako zelo drugače, da jim tekmeci v 21 tekmovalnih dneh niso prišli blizu. Poizkušali so, se trudili, testirali, iskali rezerve, krepili ekipe. Odločeni, da ga zaustavijo v navduševanju, kjerkoli se pojavi. Tudi z udarci pred in med Tourom (najverjetneje pa bodo sledili tudi v naslednjih tednih).

Visma izčrpavala, a izčrpala sama sebe

Športno rivalstvo Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda je nekaj, ker je kolesarstvo nujno potrebovalo. Še več, nizozemska ekipa Visma-Lease a Bike je bila po nekaj dneh letošnje dirke prepričana, da so našli zmagovalni recept za uspeh v Franciji. Izjave športnega direktorja Grische Niermanna, da so 'Emirati' skromnejši, kot so pričakovali, so Pogija in druščino le podžgali.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Posledica - dva boleča udarca. Najprej na Hautacam, nato še na gorskem kronometru v Pirenejih. Dva tekmovalna dneva, ki sta zadostovala za praktično neulovljivo prednost, in spodbudila nizozemsko ekipo, da se poda v brezglavi napad na Pogija. Navijanje neskončnega tempa, dirkanje od zamaha starterja do cilja, je praviloma prineslo popolno izčrpanost Mattea Jorgensona in druščine, posledično je bil Vingegaard obsojen na dirkanje na Pogačarjevem kolesu, se le redko odločal, da ga napade, ko je to storil pa želenega uspeha ni dosegel.

Najboljši kolesar na svetu pa je dirkal zrelo, kot še nikoli. Ni se zaletaval, navdušujočo napadalnost z enodnevnih klasik je zamenjala pragmatičnost, čakal je svoj trenutek in ga praviloma dočakal. Četudi ni zmagal je želel, da je prihod v cilj zgolj kljukica na poti do cilja, misli pa takoj preusmeril k prvi naslednji etapi.

Skupni seštevek 112. Dirke po Franciji FOTO: Sofascore.com icon-expand

Francozi s slovenskimi zastavami

Pogačar je osvojil srca kolesarskih poznavalcev, vse več je tistih, ki gledajo to športno panogo ravno zaradi njega. Če so mu še dve leti nazaj ob njegovem boju s tekmeci gledalci ob poti do cilja bili sposobni žvižgati, danes spremljamo prizore, ki jih nismo poznali. Da Francozi, s francosko zastavo v rokah, navijajo za Pogija, se sliši naravnost neverjetno. Še bolj, da nosijo majico in kapo iz njegove spletne prodajalne z navijaškimi produkti.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

In tudi pred avtobusom čakajo na njegov avtogram, spominsko fotografijo. Uživajo v trenutkih, ki ne bodo večni, a dokler bo Pogačar dirkal, kot to počne v tem trenutku, ne gre dvomiti, da se bodo kolesarski navdušenci le še izdatneje zgrinjali ob traso. Tudi takšni, ki so izlet z avtodomom v francoske Alpe zamenjali za poletne počitnice.

Razumljivo, saj se želijo na lastne oči prepričati, kako mladenič, ki mu lasje ob prihodu v cilj štrlijo skozi zračni del čelade, dviguje roke v zrak. In na cilju ga, ko je to le mogoče, pričaka zaročenka Urška Žigart. Pričakala ga je ob vstopu v zadnji tekmovalni teden in mu, kljub vidni izčrpanosti na obrazu, dala tisto nekaj, kar je potreboval. Da je uspešno zaključil še eno poglavje v karieri.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand