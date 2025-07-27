Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Prišel, dirkal, zmagal

Pariz, 27. 07. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Matic Flajšman
Komentarji
4

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je veliki zmagovalec 112. Dirke po Franciji. Nekaj, kar je bilo v zadnjem tednu bolj, kot ne jasno, a dokler ni uradno, ni prav nič gotovo. Uspelo mu je drugič zapored, četrtič v karieri.

Kdo je najboljši kolesar na svetu? Tisti, ki po letu dni premora, znova na Elizejske poljane, pripelje v rumeni majici najboljšega v generalni razvrstitvi Dirke po Franciji. In to kakšne dirke - nikoli zahtevnejše, začinjene z neverjetnim dirkanjem v uvodnih 10 tekmovalnih dneh, ko naj bi se mojstri vrtenja pedal šele ogrevali, ko naj bi se oblikovale skupine, da je slika o tem, kaj kdo želi, bolj izostrena. Niso se.

Preberi še Pogačar je zmagovalec 112. Dirke po Franciji!

"Če pogledate analize porabljene moči na dirki boste videli, da le en dan nismo dirkali na vso moč," oriše dejansko zahtevnost francoske pentlje po 20 dneh vrtenja pedal kolesarski Mozart, ki z ekipo Združenih Emiratov - lahko bi jo označili z druga družina - ni dovolil presenečenja. Niti en tekmovalni dan. Želel je, da so najboljša različica samih sebe. Vsak dan posebej. Da dirkajo tudi za Joaa Almeido, ki je po padcu, zlomu rebra, vztrajal še en tekmovalni dan, a že na deveti etapi predčasno sestopil s kolesa in se poslovil.

Tadej Pogačar v Parizu
Tadej Pogačar v Parizu FOTO: AP

Podatek, ki ni zanemarljiv, če se ozremo leto dni nazaj, ko je ravno moč, energija in tudi temperament izjemnega Portugalca, pomenil še nekaj, kar je konkurenca stežka nadzorovala. In jasno Pogačarja, ki je premočno slavil zmago v Nici, za konec še z najboljšo vožnjo na čas med vsemi, ki so se znašli na startu. A hitro po koncu Toura so hiteli konkurenti analizirati, kaj so pri UAE naredili tako zelo drugače, da jim tekmeci v 21 tekmovalnih dneh niso prišli blizu. Poizkušali so, se trudili, testirali, iskali rezerve, krepili ekipe. Odločeni, da ga zaustavijo v navduševanju, kjerkoli se pojavi. Tudi z udarci pred in med Tourom (najverjetneje pa bodo sledili tudi v naslednjih tednih).

Visma izčrpavala, a izčrpala sama sebe

Športno rivalstvo Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda je nekaj, ker je kolesarstvo nujno potrebovalo. Še več, nizozemska ekipa Visma-Lease a Bike je bila po nekaj dneh letošnje dirke prepričana, da so našli zmagovalni recept za uspeh v Franciji. Izjave športnega direktorja Grische Niermanna, da so 'Emirati' skromnejši, kot so pričakovali, so Pogija in druščino le podžgali. 

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar
Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar FOTO: AP

Posledica - dva boleča udarca. Najprej na Hautacam, nato še na gorskem kronometru v Pirenejih. Dva tekmovalna dneva, ki sta zadostovala za praktično neulovljivo prednost, in spodbudila nizozemsko ekipo, da se poda v brezglavi napad na Pogija. Navijanje neskončnega tempa, dirkanje od zamaha starterja do cilja, je praviloma prineslo popolno izčrpanost Mattea Jorgensona in druščine, posledično je bil Vingegaard obsojen na dirkanje na Pogačarjevem kolesu, se le redko odločal, da ga napade, ko je to storil pa želenega uspeha ni dosegel.

Preberi še Pogačar: 'Želim si lepega vremena in nekaj mirnih dni doma'

Najboljši kolesar na svetu pa je dirkal zrelo, kot še nikoli. Ni se zaletaval, navdušujočo napadalnost z enodnevnih klasik je zamenjala pragmatičnost, čakal je svoj trenutek in ga praviloma dočakal. Četudi ni zmagal je želel, da je prihod v cilj zgolj kljukica na poti do cilja, misli pa takoj preusmeril k prvi naslednji etapi.

Skupni seštevek 112. Dirke po Franciji
Skupni seštevek 112. Dirke po Franciji FOTO: Sofascore.com

Francozi s slovenskimi zastavami

Pogačar je osvojil srca kolesarskih poznavalcev, vse več je tistih, ki gledajo to športno panogo ravno zaradi njega. Če so mu še dve leti nazaj ob njegovem boju s tekmeci gledalci ob poti do cilja bili sposobni žvižgati, danes spremljamo prizore, ki jih nismo poznali. Da Francozi, s francosko zastavo v rokah, navijajo za Pogija, se sliši naravnost neverjetno. Še bolj, da nosijo majico in kapo iz njegove spletne prodajalne z navijaškimi produkti.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: AP

In tudi pred avtobusom čakajo na njegov avtogram, spominsko fotografijo. Uživajo v trenutkih, ki ne bodo večni, a dokler bo Pogačar dirkal, kot to počne v tem trenutku, ne gre dvomiti, da se bodo kolesarski navdušenci le še izdatneje zgrinjali ob traso. Tudi takšni, ki so izlet z avtodomom v francoske Alpe zamenjali za poletne počitnice.

Preberi še 'Tega, kar mi daje Urška, mi ne more dati nihče'

Razumljivo, saj se želijo na lastne oči prepričati, kako mladenič, ki mu lasje ob prihodu v cilj štrlijo skozi zračni del čelade, dviguje roke v zrak. In na cilju ga, ko je to le mogoče, pričaka zaročenka Urška Žigart. Pričakala ga je ob vstopu v zadnji tekmovalni teden in mu, kljub vidni izčrpanosti na obrazu, dala tisto nekaj, kar je potreboval. Da je uspešno zaključil še eno poglavje v karieri.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: AP
L'Etape Slovenia, 6. on 7. septembra
L'Etape Slovenia, 6. on 7. septembra FOTO: 24ur.com
kolesarstvo dirka po franciji tour pogačar komentar
  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HAIRFORCE666 666
01. 08. 2025 10.19
Zakaj se je treba drogirat in dopingirat? Zakaj ne vozijo z svojo močjo? Mene se zdi to brezveze ker ni realno! Ko bodo dobili cez 10 let kaj vse prepovedanega je jemal pa ne bo nič. Kazen za vsakega. Kar dobi od nagrad v primeru da se ga dobi vrniti vse milijone, tudi ce so že zapravljeni?
ODGOVORI
0 0
Rock8
27. 07. 2025 21.21
+2
Juhu!
ODGOVORI
2 0
Resnico ti povem
27. 07. 2025 21.17
+2
Čestitam Tadej za 4 zmago Tour the France in ne samo Trst, tudi Pariz je naš..... 😉😁 Gremo Slovenija. 💪🇸🇮
ODGOVORI
3 1
kladivo
27. 07. 2025 21.10
+2
Kapo dol majster !!!samo trgaj nc ti ne morjo zival zivalska 👍
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065