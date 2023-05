Prišel je čas za kronanje novega vladarja Gira

Favoriti bodo tako ohranili razmerja v seštevku, tako da bo Roglič na odru za zmagovalce poziral ob drugouvrščenem Thomasu in tretjem Portugalcu Joau Almeidi (UAE Team Emirates).

"Lahko rečem, da je bila to dirka mojega življenja. Zagotovo sem užival. Ko sem se zbudil, sem premišljeval, da je popolnoma vseeno, ali zmagam ali izgubim, to je le ena številka. Pomembno je, da dam vse od sebe, da pokažem borbo in zaupanje. Vse sem dal na cesto in bilo je dovolj," je v soboto po zadnjem kronometru na vrhu Višarij dejal 33-letni Kisovčan.