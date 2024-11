Prišel je ta dan: Cavendish končuje kariero

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mark Cavendish je dolgo okleval, zdaj pa je najboljši sprinter kolesarskega sveta z otoka Man, ki je še posebej pustil pečat na Dirki po Franciji, vendarle objavil, da bo kolo obesil na klin.

Rekel je, da je imel veliko srečo, da je skoraj 20 let delal tisto, kar je imel najraje, in zdaj lahko reče, da je na kolesu dosegel vse, kar je lahko. Vedno je želel narediti spremembo v kolesarstvu, "in zdaj sem pripravljen videti, kaj mi prinaša naslednje poglavje življenja", je zapisal Cavendish.

Objavil je tudi video s posnetki nekaterih njegovih največjih uspehov. Poleg rekordnega števila 35 etapnih zmag na Dirki po Franciji je član ekipe Astana slavil naslova svetovnega prvaka na velodromu (2005, 2008, 2016) in na cesti (2011) ter olimpijsko srebro leta 2016 v Riu de Janeiru.