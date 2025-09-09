Protesti znova skrajšali etapo na Vuelti, zmagovalec vendarle Bernal

Na kolesarski dirki po Španiji so protestniki znova poskrbeli za skrajšanje etape, potem ko so blokirali cesto tri km pred ciljem. Organizatorji so zato ciljno črto postavili osem kilometrov pred ciljem in razglasili zmagovalca. To je postal Kolumbijec Egan Bernal. V skupini favoritov razlik ni bilo. Še naprej vodi Danec Jonas Vingegaard.

V 16. etapi so propalestinski protestniki najprej poskrbeli za nekaj nevšečnosti ob drevesu, ki so ga na cesto podrli namenoma, a so ga pristojni hitro odstranili pred prihodom karavane, nato pa še 3,4 km pred koncem, ko so povsem blokirali cesto.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Organizatorji so bili po številnih dosedanjih težavah na dirki zaradi protestov pripravljeni na rezervni scenarij. Tako so navidezno ciljno črto z merilci časov prestavili na osem kilometrov od cilja ter za razliko od etape v Bilbau tokrat razglasili zmagovalca. To je iz številčnega bega postal Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je prehitel Španca Mikela Lando (Soudal Quick-Step). Tretje mesto je pripadlo Francozu Brieucu Rollandu (Groupama-FDJ) z zaostankom sedmih sekund. Landa je sicer prvi napadel na najdaljšem današnjem klancu okoli 60 km pred ciljem, spredaj pa se je vzpostavila manjša skupina petih kolesarjev. Iz nje sta bila najmočnejša na klancih Bernal in Landa ter si privozila dovolj veliko prednost pred ostalimi v boju za etapno zmago.

Egan Bernal FOTO: Profimedia icon-expand