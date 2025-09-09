Svetli način
Kolesarstvo

Protesti znova skrajšali etapo na Vuelti, zmagovalec vendarle Bernal

Vigo, 09. 09. 2025 17.29 | Posodobljeno pred eno minuto

Na kolesarski dirki po Španiji so protestniki znova poskrbeli za skrajšanje etape, potem ko so blokirali cesto tri km pred ciljem. Organizatorji so zato ciljno črto postavili osem kilometrov pred ciljem in razglasili zmagovalca. To je postal Kolumbijec Egan Bernal. V skupini favoritov razlik ni bilo. Še naprej vodi Danec Jonas Vingegaard.

V 16. etapi so propalestinski protestniki najprej poskrbeli za nekaj nevšečnosti ob drevesu, ki so ga na cesto podrli namenoma, a so ga pristojni hitro odstranili pred prihodom karavane, nato pa še 3,4 km pred koncem, ko so povsem blokirali cesto.

Organizatorji so bili po številnih dosedanjih težavah na dirki zaradi protestov pripravljeni na rezervni scenarij. Tako so navidezno ciljno črto z merilci časov prestavili na osem kilometrov od cilja ter za razliko od etape v Bilbau tokrat razglasili zmagovalca.

To je iz številčnega bega postal Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je prehitel Španca Mikela Lando (Soudal Quick-Step). Tretje mesto je pripadlo Francozu Brieucu Rollandu (Groupama-FDJ) z zaostankom sedmih sekund.

Landa je sicer prvi napadel na najdaljšem današnjem klancu okoli 60 km pred ciljem, spredaj pa se je vzpostavila manjša skupina petih kolesarjev. Iz nje sta bila najmočnejša na klancih Bernal in Landa ter si privozila dovolj veliko prednost pred ostalimi v boju za etapno zmago.

Egan Bernal
Egan Bernal FOTO: Profimedia

Bernal je dosegel 22. zmago v karieri in tretjo letos, potem ko je postal tudi državni prvak v vožnji na čas in na cestni dirki. Kolumbijec, ki je imel v karieri ogromno težav s poškodbami, je že pred časom odpadel iz boja za visoko uvrstitev v skupnem seštevku.

Zanjo se borijo tisti, ki so novo ciljno črto prečkali slabih šest minut za zmagovalcem. Potem ko je glavnina s favoriti za skupno zmago sprva še ohranjala ulovljivo razliko do številne ubežne skupine, je nato v razgibanem delu trase popustila in jim prepustila boj za etapno zmago.

Med najboljšimi v zahtevnem zadnjem delu trase ni prišlo do večjih razlik, čeprav se je na nekaj strmih klancih skupina povsem razredčila. V vodstvu je ostal Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Danec ima še naprej 48 sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG) in 2:38 pred Britancem Tomom Pidcockom (Q36,5).

Slovenca sta bila danes bližje najboljšim. Domen Novak je bil v službi kapetana Almeide na koncu 48. (+10:49), Gal Glivar pa je bil 36. (+8:07) in tudi v zadnjem tednu čaka na nove priložnosti v begu.

V sredo bo na sporedu 17. etapa, ki bo kolesarje popeljala od O Barco de Valdeorrasa do vrha prelaza Morredero (143,2 km). Zadnji in edini resnejši klanec na trasi bo dolg 8,8 km s povprečnim naklonom kar 9,7 %.

kolesarstvo vuelta dirka po španiji protesti bernal
