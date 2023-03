Prva etapa Merlierju, Pogačar sprintal za sekunde

Prva etapa s številnimi kratkimi klanci do zadnjih 20 kilometrov ni ponudila razburljivega dirkanja. Na predzadnjem kratkem vzponu pa je pospešil Američan Neilson Powless (EF Education-EasyPost), ritem pa mu je proti vrhu pomagal narekovati prav Pogačar (UAE Team Emirates).

Do vrha 500 m dolgega in strmega vzpona (12 %) je glavnina razpadla, večja skupina v ospredju pa si je privozila okoli 20 sekund naskoka pred glavnino. Ta je ubežnike s Pogačarjem in Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) ujela, do zadnjega vzpona pa je ujela še Powlessa, ki je sam vztrajal v ospredju.

Na zadnjem vzponu je za bonifikacijske sekunde sprintal tudi Pogačar in Vingegaardu odščipnil šest sekund, nato pa je Slovenec nekaj časa poskušal z napadom, a hitro odnehal.

V sprintu glavnine je imel nato največ moči Merlier za svojo 27. zmago v karieri. Tesno je ugnal Bennetta (Bora-Hansgrohe) in Pedersena (Trek-Segafredo).