Prva etapa Katalonije postregla z dramo, Roglič v cilju z najboljšimi

Razgibano prvo etapo so – tako kot sobotni Milano–Sanremo – krojile neugodne vremenske razmere. Dež je tokrat kolesarje spremljal skoraj celotno traso, a na srečo večjih padcev ni bilo. 25 kilometrov pred ciljem so se na letečem cilju delile odbitne sekunde. Tri je pobral Enric Mas (Movistar), dve je dobil Primož Roglič, eno pa precej presenetljivo Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG).

Na vrh zadnjega klanca dneva je skupaj prišla večja skupina kolesarjev, v kateri so tempo narekovali člani Alpecin-Deceunincka. Na spustu proti kraju Sant Feliu de Guíxols je napadel Tibor Del Grosso, ekipni kolegi pa mu seveda niso sledili. Izgledalo je, da bo skok Del Grossa uspešen, saj je imel 21-letnik še 200 metrov pred ciljem na videz zajetno prednost pred zasledovalno skupino, iz katere sta se izstrelila Matthew Brennan in Kaden Groves.

Del Grossu pa so nato v povsem zadnjih metrih pošle moči in oba sta švignila mimo njega. Na koncu se je zmage veselil 19-letni dragulj iz vrste Visme Lease a Bike, za katerega je to druga zmaga sezone in z naskokom največja v karieri.