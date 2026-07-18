Prvi od dveh zahtevnih gorskih izzivov za Pogačarja

Od francoske pentlje leta 2023 je Pogačar dobil prav vse etapne dirke, na katerih je nastopil, vključno z dvema zaporednima slavjema na Touru. Tudi letos je na dobri poti do skupnega zmage, potem ko si je pred zadnjimi osmimi etapami nabral občutno prednost pred zasledovalci.

Sedemindvajsetletnik ima 3:36 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, medtem ko na tretjem mestu Belgijec Remco Evenepoel zaostaja še pol minute več. Po uspešnem petkovem begu je na četrto mesto napredoval Britanec Tom Pidcock (+4:15), a ne predstavlja večje nevarnosti za uvrstitev na oder za zmagovalce.

Pred slovenskim asom in tekmeci sta zelo zahtevni etapi v vzhodnem delu Francije. Danes bodo morali kolesarji premagati 3800 višinskih metrov. Na meniju so štirje prelazi, trije od tega prve kategorije. Tik pred ciljem se bodo povzpeli na prelaz Haag (11,2 km/7,3 %), od vrha pa bo po vožnji na vrhu planote do cilja še slabih šest kilometrov.

Pogačar je leta 2023 v Le Marksteinu v ciljnem sprintu peterice ugnal Avstrijca Felixa Galla, tretji pa je bil Vingegaard, ki je takrat skupni seštevek pred Slovencem dobil za sedem minut in pol. Sobotna etapa se bo začela ob 13.30, končala pa dobre štiri ure kasneje. V nedeljo bo na sporedu še težja etapa z brutalnim ciljnim vzponom na Plateau de Solaison (11,3 km/9 %).