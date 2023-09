Prva povsem ravninska etapa znova priložnost za sprinterje

Z nasmeškom na obrazu bosta v današnji etapi kolesarili predvsem ekipi Groupama-FDJ in Jumbo-Visma. Prvi bodo namreč po zaslugi 20-letnega Francoza Lennyja Martineza branili rdečo majico vodilnega, ki jo je mladenič oblekel po drugem mestu v etapi z gorskim ciljem do observatorija Javalambre.

Nizozemska zasedba, ki lovi sploh prvi, zgodovinski trojček zmag na Giru, Touru in Vuelti v eni sezoni, pa je v četrtkovi etapi slavila etapno zmago z Američanom Seppom Kussom ter se z njim prebila na drugo mesto skupnega seštevka. Za nameček sta slovenski as Primož Roglič in danski zvezdnik Jonas Vingegaard strla branilca naslova Belgijca Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step) in mu vzela 32 sekund.