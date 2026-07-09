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Kolesarstvo

Prvi pravi gorski izziv na Dirki po Franciji

Pariz, 09. 07. 2026 07.24 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Dirka po Franciji

Na Dirki po Franciji kolesarje čaka 186,2 km dolga šesta etapa od Pauja do Gavarnie-Gedra. Gorska etapa s 4150 višinskimi metri bo ponudila priložnost favoritom, da premešajo vrstni red pri vrhu. Med drugim jih čaka vzpon na znameniti Col du Tourmalet.

6. etapa Toura
6. etapa Toura
FOTO: Twitter

Rumeno majico je po sprinterski peti etapi Toura na 54. mestu obdržal Norvežan Torstein Traeen (Uno-X Pro). Branilec lanske zmage Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je prišel v cilj s skupino, ki je zaostala 14 sekund, in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku. Tako kot Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) na petem mestu za vodilnim zaostaja za 7:53 minute.

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KOMENTARJI2

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motorist_mb
09. 07. 2026 08.05
Set bo rumena naša 💪 srečno nasi trije mušketirji 😁
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0 0
motorist_mb
09. 07. 2026 08.05
*spet
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