Rumeno majico je po sprinterski peti etapi Toura na 54. mestu obdržal Norvežan Torstein Traeen (Uno-X Pro). Branilec lanske zmage Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je prišel v cilj s skupino, ki je zaostala 14 sekund, in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku. Tako kot Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) na petem mestu za vodilnim zaostaja za 7:53 minute.
Kolesarstvo
Prvi pravi gorski izziv na Dirki po Franciji
Na Dirki po Franciji kolesarje čaka 186,2 km dolga šesta etapa od Pauja do Gavarnie-Gedra. Gorska etapa s 4150 višinskimi metri bo ponudila priložnost favoritom, da premešajo vrstni red pri vrhu. Med drugim jih čaka vzpon na znameniti Col du Tourmalet.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.