Prva zahtevnejša gorska etapa na Vuelti za Rogliča in druščino

Kolesarje na 79. dirki po Španiji čaka prva zahtevnejša gorska etapa. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) in ostali hribolazci se bodo namreč spopadli s 170,5 km dolgo traso od Plasencie do vrha zahtevnega klanca Pico Villuercas.